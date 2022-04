Drittes eigenes Spiel und letzter Streich vor dem Wechsel zu Microsoft: Mit Ghostwire: Tokyo schneidet Shinji Mikamis Studio Tango Gameworks endlich die alten Resident-Evil-Zöpfe ab. Ego-Perspektive! Offene Spielwelt! Dazu mächtig viel magisches Buhei und ein ganzes Gruselkabinett japanischer Geistwesen. Wir haben die PS5-Version ins Testlabor gebeten und den letzten Tropfen Ektoplasma aus dem Geister-Shooter gequetscht.

Wie in echt: In kleinen Passagen oder Nebenstraßen entdecken neugierige Spieler Läden, Spielhallen und Restaurants.



Nicht vergessen: Auch wenn Akito im Kampf ordentlich austeilen kann, solltet ihr auch mal blocken.



Atmosphärisch top: In Tempelanlagen trefft ihr auf Besucher aus der Geisterwelt.

Für uns Westler ist Japan auch 170 Jahre nach der erzwungenen Öffnung durch Briten, Amerikaner und Russen ein Faszinosum. An wenigen Orten auf der Welt prallen urbane Moderne und gelebte Tradition so frontal aufeinander wie in der Metropolregion um Tokio mit ihren 35 Millionen Einwohnern. Fünfunddreißig Millionen! In der japanischen Hauptstadt ist Platz für beides: Straßen, in den es wegen des Neonlichts der Werbetafeln niemals dunkel wird, und mit Menschen vollgestopfte U-Bahnhöfe auf der einen Seite, verwunschen wirkende Friedhöfe und traditionelle Holzhäuschen auf der anderen. Tagsüber im Stadteil Ueno durch die ikonischen roten Tori schreiten oder die Kaneiji-Pagode bewundern und abends von den gigantischen Rathaus-Zwillingstürmen in Shinjuku auf ein unendliches Lichtermeer blicken. Kein Problem in Tokio.Wie viele Spielefans hatte auch mich mein Hobby einst vom Reiseland Japan träumen lassen: Wie Ryo Hazuki in Shenmue eine Coladose aus dem Automaten ziehen, mit eigenen Augen die Regale des Nerd-Ladens Super Potatoe bewundern, die Spielhallen in Akihabara besuchen und einfach mal das Land sehen, in dem so viele Videospielträume zum Leben erweckt wurden. Zwei Mal war ich inzwischen dort, wo auf die Sekunde pünktliche Hochgeschwindigkeitszüge auf Tempel voller unheimlicher Steinstatuen treffen. Dieses Spannungsfeld zwischen Technologie und Tradition macht auch Ghostwire: Tokyo aus. Das japanische Studio Tango Gameworks hat eine offene Welt gebaut, die der echten angenehm nahe kommt. Getränke-Automaten, Waschsalons, Otaku-Läden, Büros voller Computer und die allgegenwärtigen Mini-Markets prägen das Stadtbild der virtuellen Metropole – weil meine Spielfigur dort Erfrischungen und kleine Snacks kaufen kann, fühlt sich der Aufenthalt in Tangos Tokio tatsächlich ein bisschen wie ein realer Japanurlaub an. Was ich dort allerdings nicht gesehen habe: Geister. Die gibt es im Spiel nämlich zuhauf: Gesichtslose Anzugträger mit Regenschirm, kichernde Schulmädchen, flatternde Laken, wilde Tierwesen patrouillieren auf den Straßen. Die behindern, zusammen mit einem tödlichen Nebel, der in vielen Gassen und Gegenden wabert, euer Vorankommen und das freie Erkunden.