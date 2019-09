Habe ich eine Zusatzchance gesagt? So ein Unsinn, dieser Singular! Lasst uns gleich in die Vollen gehen, an den vielfachen Mehrwert appellieren, denn darum geht es doch auf dem Court: um Gewinne, Gewinne, Gewinne! Die Wurzeln dieses Sports liegen ja darin, dass man dem barbarischen American Football etwas Verspieltes entgegen setzen wollte, ohne dass man sich gleich die Beine bricht. Spaß ohne Risiko! Das sagte jedenfalls der Erfinder James Naismith, als er das Ballspiel mit den Körben 1891 erfand. Und der war sowohl Kanadier als auch Arzt und Pädagoge - also ein moralischer Dreier.2K Games folgt dieser Tradition der Pionierzeit seit Jahren digital mit seinem Basketball. Aber: Da ist mehr drin! Zig mal werfendiese fotorealistischen Hünen die Bälle wie Münzen in die Luft - und wir? Sitzen nur passiv da und warten, ob Kopf oder Zahl, ob Korb, Ring, Brett oder Airball rauskommt. Dabei haben wir ein Recht auf mehr Faszination, auf echte Spannung! Die entsteht nicht nur durch diese Hand-Auge-Koordination auf dem Court, sondern durch zusätzlichen emotionalen, monetarisierbaren Einsatz wie...ich finde gerade keinen Vergleich, ach doch: wie im Casino! Making it rain, aber mit Sammelkarten!Also freut euch, denn NBA 2K20 ist das neue Las Vegas für Sportspieler: 2K Sports hat mich schon mit dem Trailer schwindelig gedribbelt, aber jetzt - putting ‘me vollkommen on skates! Daher verlassen wir den Weg der langweiligen Analyse und öffnen uns der Begeisterung des Glücksspiels. Über Jahre haben wir müßig die Spielmechanik analysiert, aber gar nicht gemerkt, dass wir als testende Redakteure wie ein Wedgie festsitzen - intellektuell verkrampft zwischen hundert Argumenten und Wertungsfindungen. Wen interessieren denn Steuerung, KI & Co, wenn das jedes Jahr nur marginal verändert wird? Dabeigeht es doch allen um finanzielle Gemeinschaft, digitale Synergien und hohe Verkaufszahlen - Wirtschaft kann so spannend sein! Vor allem, wenn alle in einem Casino sitzen.Und dieses NBA 2K20 ist ein prozentuales Wunder, ein Spiel der hundert Möglichkeiten. Wieviel Spaß das Zocken um neue Team-Mitglieder macht? Das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist so unglaublich awesome, als würde ein Granny Shot das WM-Finale in China entscheiden. Wenn man spielt, fühlt man sich tatsächlich so, als würde man vor einer Maschine sitzen, die am Rad dreht. Nein, an mehreren Rädern! Da gibt es Spielmechaniken in NBA 2K20, die simulieren den Alltag in einem Casino so überzeugend, dass einem vor Freude die Haushaltskasse klingelt. Nicht nur das Leben ist ein Quiz, auch der virtuelle Basketball. Er stellt viel zu viele spannende Fragen, als dass man diese singulär mit einer Prozentzahl beantworten könnte. Was bilden wir uns ein? Es gibt doch nicht eine, sondern hundert Wertungschancen! Also versucht euer Glück und dreht an unserer Slot-Machine!