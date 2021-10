Hot Wheels Unleashed ist ein kompetent aufgezogenes Rennspiel, das auf der Strecke durchaus überzeugt. Gleichzeitig gibt es ärgerliche Kinderkrankheiten und teure Zusatzinhalte schon zum Launch. Im Test ziehen wir deshalb ein ambivalentes Fazit.

Die Hot-Wheels-Flitzer sehen niedlich aus, die Modelle hat Milestone gut hinbekommen.

Ich will Spaß, ich geb' Gas: Getreu diesem Motto kommt das Gaspedal deutlich häufiger zum Einsatz als die Bremse.

Laaaangweilig. Die Solokarriere reiht Einzelrennen uninspiriert aneiander.

Sie machen es einem nicht leicht, aber scrollt man auf der offiziellen Firmenwebseite der Rennspielprofis von Milestone gaaaaanz nach unten, taucht kurz vor Schluss ein besonderer Name aus der Frühzeit des Studios auf: Screamer. Dieses Spiel kennen deutsche PS-Freunde als Bleifuss - Ende des Jahres 1995 sahnte der PC-exklusive, superschicke Arcaderaser Traumwertungen en masse ab und brauste direkt ins (damals 15-jährige) Herz des Autors. Ähnlich ging es übrigens Paul, weswegen er schon 2012 diese kleine Liebeserklärung an das Rennspiel verfasste.Nach mehreren Bleifuss-Episoden schwenkte Milestone in Richtung echter Motorsport und beackerte seitdem so ziemlich jede Facette davon - z.B. in Racing Evolutione, S.C.A.R. , zig MotoGP-Titeln, den SBK- und WRC-Reihen, Gravel sowie zuletzt vermehrt MXGP und Ride. Und zack, kommt mit Hot Wheels Unleashed ein waschechter Arcaderaser mit Spielzeug-Anstrich daher, den ein Hauch von Micro-Machines- oder Re-Volt -Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen umgibt. Natürlich ist Hot Wheels Unleashed nicht das erste Rennspiel mit der berühmten Spielzeug-Lizenz im Rücken, aber sicher das ambitionierteste. Abgesehen von Forza Horizon 3 s Hot Wheels-Erweiterung kamen Fans der kleinen Flitzer ihrem Traum von der Versoftung der Marke nie so nahe. Das liegt natürlich auch am eingebauten Strecken- und Lackierungseditor, den ich später noch genauer beleuchte.Doch sprechen wir zuerst über das Rennspiel Hot Wheels Unleashed. Genre: Arcade. Motto: Vollgas mit Driften. Driften wozu? Um elegant um die Kurven zu schlittern und den Boost aufzuladen. Wozu das? Für noch mehr Tempo natürlich. Sehr praktisch, um Gegner aus der Bahn zu schieben, nach einem Crash wieder zu beschleunigen oder ohne Geschwindigkeitsverlust steile Loopings anzufahren. Die Mini-Boliden unterschieden isch erstaunlich deutlich voneinander, manche fühlen sich schwerfällig an oder brechen leicht aus, andere kleben satt auf dem Asphalt…pardon…Plastik und haben ein sehr verzeihendes Kurvenverhalten. Auch gibt es verschiedene Boostmechaniken - während ein Flitzer nur eine Leiste aufbaut, die man jederzeit in Minischritten fein dosiert nutzen kann, hat der andere zwei, drei oder sogar fünf große Boost-Blöcke, die jedesmal voll reinhauen.Waffen, Defensiv-Items oder andere aufsammelbare Gimmicks gibt es im Spiel nicht, neben Beschleunigungsstreifen, bremsenden Sperren oder Turbofelden sind es vor allem ein paar Actionelemente (z.B. Riesenspinne, die Klebenetze auf die Fahrbahn spuckt), die für Kurzweil sorgen. Trotzdem ist Spielerlebnis ein recht überschau-, kalkulier- und erwartbares: Wer solide driftet, reichlich boostet und es vermeidet, Rampen zu verpassen oder bei Sprüngen abseits der Strecke zu landen, der kommt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad meist zügig aufs Podium. In dieser Hinsicht macht Hot Wheels Unleashed nichts falsch, schafft es aber auch nicht, den Spieler so richtig mitzureißen. Das Kursdesign reiht sich da nahtlos ein: Das meiste gefällt, wenig sticht hervor. Schade finde ich die langweiligen Boss-Rennen in der Einzelspieler-Karriere: Zwischen den Standard-Rennen und Time-Attack-Fahrten auf einer Stadtkarte gibt es ein paar als Boss-Treffen gekennzeichnete Aufgaben - dort warten allerdings keine echten Rivalen in cool getunten Hot-Wheels-Karossen, sondern lediglich kniffligere Standardrennen.