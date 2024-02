Banishers: Ghosts of New Eden – Endlich Geister jagen

Der Mond scheint die Kirche an: Wenig einladend, aber ein Geist wartet bereits.

Liebe, die selbst noch nach dem Tod anhält: Red und Anteas Beziehung ist glaubhaft dargestellt.

Keine einfache Entscheidung

Immer wieder müsst ihr euch in Banishers entscheiden, was aber selten eine einfache Aufgabe ist.

Nordamerika, 1695: Gut 80 Jahre vor der Gründung der USA werden inRed und Antea von ihrem langjährigen und guten Freund Charles gerufen, denn der benötigt in New Eden dringend Hilfe. Ein übernatürliches Wesen bedroht das unscheinbare Küstenstädtchen und labt sich an den unvorsichtigen Bewohnern. Das trifft sich gut, denn das per Schiff eintrudelnde Liebespaar ist vom BerufVerbanner, sprich sie sind. Ihre Aufgabe? Geister ausfinding machen, die Ursache klären, warum sie jemanden absichtlich oder unabsichtlich belästigen, und ihnen zur ewigen Ruhe verhelfen.Kaum in New Eden Town angekommen, wird aber schnell klar, dass es es sich hier keinesfalls um einen einfachen Geisterjob, den man mal so nebenbei erledigt, handelt. Stattdessen wird der, der deutlich zwielichtiger und mächtiger ausfällt als die Spukgestalten, die Red und Antea sonst gewohnt sind. Es kommt also wie es kommen muss: In einer zu voreiligen Konfrontation muss Antea ihr Leben lassen, Red wird hinfort geschleudert und alles scheint verloren. Das Leben gibt dem schottischen Schwertexperten allerdings noch eine zweite Chance, die an einanschließt. Antea ist jetzt selbst ein Geist und damit zu dem geworden, was die beiden eigentlich bekämpfen. Es ist der Auftakt für eine, bei der über dem Leitmotiv der Rache eine alles entscheidende Frage hängt. Wird Red Antea, so wie es der Eid der Banishers vorschreibt, friedlich ins Jenseits aufsteigen lassen oder aber setzt er alles daran, ein uraltes Ritual zu vollziehen, wodurch die Liebe seines Lebens wieder menschlich werden kann?Auf dem ersten Blick ist die Antwort klar: Scheiß auf den Eid, her mit dem Ritual! Allerdings ist der Ritus an jedeMenge Essenz gebunden, die es nur gibt, wenn Red andere Menschen opfert – eine, die die Entwickler voll und ganz ausspielen. Denn natürlich gibt es in New Eden kein eindeutiges gut und böse, sondern oftmals nur viele Grautöne. Die Geister sind keine von Haus aus niederträchtigen Wesen, sondern in der Regel das Ergebnis ganz unterschiedlicher Umstände. Mal wurden ihre menschlichen Körper gepeinigt und in den Tod getrieben, ein anderes Mal handelten sie aus der Not heraus gegen die eigene Ethik oder ihnen lässt ein bestimmtes Thema auch nach dem Ableben keine Ruh, weshalb sie immer noch in der Welt der Lebenden im wahrsten Sinne des Wortes herumgeistern.Jede größere Haupt- und Nebenquest führt daher am Ende zu einer schwierigen Wahl, bei der die Entwickler die Misere des Ehepaars an und für sich clever nutzen: Ich treffe nämlich nicht nur eine Entscheidung für oder gegen die jeweiligen NPCs, von denen man sehr viele im Laufe derantrifft, sondern auch über Anteas Zukunft. Ein Schicksal, welches sie selbst nicht direkt beeinflussen kann, aber stets mit Red diskutiert und ihn sogar früh im Spiel zu einem Versprechen zwingt. An dieses muss ich mich als Spieler nicht zwingend halten, sofern ich mit den Konsequenzen, die sich auf die Beziehung der beiden untereinander auswirkt, leben kann.Überhaupt sind die Gespräche der beiden untereinandervon Banishers: Mal intim und emotional, mal neckisch und verspielt und hin und wieder auch mit Streitpotenzial. Man spürt fast zu jeder Zeit, dass sich die beiden schon länger und ausführlich kennen, aber doch noch nicht alles voneinanderwissen. Mit dem frühzeitigen Ableben Anteas gehen beide derweil unterschiedlich miteinander um. Red ist tief getroffen, kämpft mit Schuldgefühlen und einer enormen Verbitterung, während sich seine große Liebe nach Außen hin schnell der neuen Situation anpasst. Das führt hin und wieder zu intensiven Gesprächen, in denen mir die Gefühlswelt der beiden näher gebracht wird, sich aber ebenso herausstellt, dass vor allem Antea keine einfache Vergangenheit hat. Mehr möchte ich an dieser Stelle aber nicht verraten.Neben der persönlichen Geschichte von Antea und Red erzählt Banishers aber auch dieund seinen Bewohnern. Viele sind einst mit großen Hoffnungen in die vermeintlich Neue Welt aufgebrochen, um ihre früheren Probleme hinter sich zu lassen. Doch statt eines Paradies finden sie vielmals nur Elend und neue Schwierigkeiten vor, wodurch sich manche zu mindestens moralisch fragwürdigen Taten hinreißen lassen. Stichwort Hexenverfolgung, aber das greift schon wieder viel zu weit vor.