Pandemic Legacy - Season 2 kostet knapp 40 Euro und ist komplett auf Deutsch bei Asmodee erschienen.

Ganz wichtig: Ihr müsst den ersten Teil nicht gespielt haben, um mit Pandemic Legacy - Season 2 loszulegen. Das Abenteuer verlangt keinerlei Vorkenntnisse und lässt sich separat mit bis zu vier Freunden erleben. Ihr könnt auch zu dritt oder zweit starten, dafür gibt es nur kleine Ergänzungen. Überhaupt ist das Regelwerk angenehm kompakt. Zunächst erstellt ihr wie in einem Rollenspiel eigene Charaktere, indem ihr deren Karten mit Name und Geburtsort beschriftet sowie ein Portrait und eine Fähigkeit aufklebt.Keine Bange, ihr könnt ruhig den permanenten Filzstift oder einen Kuli dafür einsetzen. Denn zum Wesen der Legacy-Spiele gehört, dass ihr ein Abenteuer mit allen Konsequenzen nur einmal erlebt. Charaktere erhalten nicht nur bleibende Narben und können sterben, sondern das Regelwerk und der Spielplan verändern sich dauerhaft, meist durch frisch aufgeklebte Sticker. Hinzu kommt der coole Überraschungseffekt durch zunächst verschlossene Boxen und Dossiers, die an bestimmten Stellen der Kampagne geöffnet werden und weitere Karten, Modifikationen sowie Ereignisse hinzufügen.Dafür spielt man allerdings auch länger als gewöhnlich in mehreren Sitzungen. In diesem Fall hat man ein Jahr Zeit, um in einer postapokalyptischen Welt zu bestehen. Eine unheilbare Seuche hat vor 71 Jahren mit zig Millionen Toten dafür gesorgt, dass die Zivilisation und die globale Kommunikation weitgehend zusammenbrach. Nur wenige Städte sind per Land oder Wasser verbunden und es gibt sogar wieder eine Terra incognita, denn viele Teile der Erde sind komplett abgekapselt - was durch die dunklen Stellen des Spielplans illustriert wird.Es gibt allerdings im Atlantik und dem Mittelmeer drei so genannte Zufluchten, von denen aus Retter die letzten überlebenden Städte versorgen - alles dreht sich quasi darum, wie man genug Vorräte von A nach B bringt und wie man die drastisch gesunkenen Bevölkerungszahlen wieder erhöhen kann. Ihr gehört zu so einem Retter-Team, aber müsst damit rechnen, dass da draußen nicht nur der Virus mit seinen Ausbrüchen, sondern auch eine feindliche Fraktion namens Hohle Männer lauert. Und die hat in einem hinterhältigen Coup vermutlich viele eurer Anführer vernichtet.