Ein großes Rollenspiel auf Switch, noch dazu mit physikalisch anspruchsvollen Wechselwirkungen? Divinity: Original Sin 2 wäre nicht das erste Spiel, dessen Umsetzung auf der „kleinen“ Konsole gnadenlos untergeht. Und das wäre in diesem Fall besonders schade, denn wie der Test zeigt, steckt in der Definitive Edition nach wie vor ein exzellentes Spiel…

Auch auf Switch bekommt ihr fast alle Inhalte. Nur der Game-Master-Modus fehlt ebenso wie in den Fassungen für PS4 und Xbox One.

Technische Anpassungen an die schwächere Konsole stören das Abenteuer zum Glück nicht.

Zunächst einmal: Entwickler Larian Studios hat tatsächliche die komplette Definitve Edition, also die komplett überarbeitete Version des PC-Originals auf Switch veröffentlicht. Genau wie auf PS4 und Xbox One erhält man damit das vollständige Abenteuer und muss lediglich auf den PC-exklusiven Game-Master-Modus verzichten – hier findet ihr unseren ursprünglichen Test der Definitve Edition . Von Fans gemachte Modifikationen gibt es ebenfalls nur auf Steam, während man die offiziellen von Larian entwickelten Mods auch auf Switch aktiviert.Im Gegenzug profitiert man von einem großen Vorteil der Umsetzung, denn wenn man sie mit einem Steam-Konto verbindet, kann man denselben Spielstand auf PC und Konsole weiterführen. Dank Cross-save ist die Umsetzung also perfekt für PC-Besitzer, die gerne unterwegs oder gemütlich auf der Couch spielen – was sie wie mit allen anderen Fassungen bis zu viert online oder gar gemeinsam mit anderen lokal anwesenden Switch-Nutzern tun.Zur Technik also; dem Sorgenkind vieler technisch anspruchsvoller Umsetzungen. Und natürlich muss die auch hier Federn lassen, wenn man Schärfe, Effekte und Bildrate mit dem Original vergleicht. Immerhin läuft das Spiel mit höchstens 30 Bildern pro Sekunde und sackt bei größeren Effekten schon mal empfindlich ein. Das behindert im Rundenkampf zum Glück den Spielfluss nicht, fällt aber genauso auf wie gelegentliche, kaum nennenswerte Ladepausen oder fehlende Detailtexturen beim Wechsel von einem Raum in den nächsten.Nicht zuletzt ist die Auflösung selbstverständlich niedriger, was man vor allem auf großen Fernsehern bemerkt – auch deshalb, weil die maximale Zoomstufe der Kamera ein ganzes Stück näher am Geschehen ist, sodass nicht nur die niedrigere Detailstufe von Umgebung und Figuren auffällt, sondern auch die Übersicht zum Glück unwesentlich, aber erkennbar eingeschränkt wird. Im Handheld-Modus stört das am wenigsten, denn auf dem kleineren Bildschirm nimmt man die niedrige Auflösung kaum wahr, während der etwas größere Zoom dort sogar hilft Details zu erkennen.Zu guter Letzt sind die teils komplexen Menüs zwar übersichtlich angeordnet und komfortabel erreichbar, aber auch so klein, dass man unterwegs schon mal genauer hinsehen muss. Weil einige Fenster größer sind als am PC, muss man zum Glück nicht angestrengt blinzeln, aber manchmal eben genauer hinschauen als auf einem großen Bildschirm. Wie gesagt: Keine dieser Einschränkungen stellt ein Hindernis dar! Der Vollständigkeit halber sollen sie nur erwähnt sein, denn natürlich macht sich die schwächere Hardware auch hier bemerkbar.