PlayStation Network: PSN-Guthaben jetzt 15 Prozent günstiger bei Amazon im Angebot

PSN-Guthaben günstiger: 15 Prozent sparen bei Amazon

Im aktuellen Angebot vonsichert ihr euch satteim Wert von 25, 50 oder sogar 100 Euro. Dieses könnt ihr im Anschluss für den Kauf von Spielen aus dem PlayStation Store einlösen.Zwar sind die PSN-Guthaben-Karten beim Versand-Riesen für FIFA 23 ausgeschrieben, allerdings könnt ihr sie auch für alle weiteren Spiele und Ingame-Währungen, die der PlayStation Store euch bietet, verwenden.Vor allem dann, wenn ihr eure Mitgliedschaft im PS Plus-Abonnement verlängern wollt, kann sich der Deal von Amazon für euch lohnen. Oder ihr lasst das vergünstigte PSN-Guthaben erst einmal eine Weile liegen und seid so bestens gerüstet für all die neuen spannenden Spiele, die euch mit dem gerade erst begonnenen neuen Jahr für die PlayStation erwarten.: Das vergünstigte PSN-Guthaben von Amazon lässt sich nur für deutsche PlayStation-Konten nutzen. Den Code bekommt ihr ganz entspannt nach dem Kauf vom Händler per E-Mail zugeschickt, der gesamte Prozess dauert dabei nur wenige Minuten. Anschließend löst ihr ihn für die PS4 oder eure PlayStation 5 in der PS App ein.Mit dem Deal spart ihr im Vergleich zum regulären Preis bis zu 15 Euro, wenn ihr euch für den Kauf der 100 Euro-Karte entscheiden solltet. Selbstverständlich könnt ihr das Guthaben auch für, welches mit einigen starken Spielerkarten für den FUT-Modus in seinen Paketen aufwartet.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: Play Collective