Halo: Entwickler 343 Industries widerspricht aktuellen Gerüchten

Halo: Gerüchte rund um 343 Industries





Les licenciements au sein de 343 Industries s'inscrivent malheureusement en conséquence d'une mauvaise gestion du studio et de ses effectifs par les personnes en charge.



Si cela aurait pu être évité, l'impact sur la stratégie reste minime: du contenu axé multijoueur.



🧵 Thread pic.twitter.com/eB1AyaNk1O



— Bathrobe Spartan 🎧 Podcast Halo (@BathrobeSpartan) January 19, 2023

343 Industries bleibt Halo-Reihe treu