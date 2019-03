Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Director würde gerne ein Battle-Royale-Spiel entwickeln - 4Players.de

Naoki Yoshida, seines Zeichens Game Director des Online-Rollenspiels Final Fantasy 14, würde gerne ein Spiel rund um das derzeit enorm populäre Spielprinzip Battle Royale entwickeln. Das gab er im Gespräch mit Gamespot beim Final Fantasy Fan Fest zu Protokoll und merkt an, dass ihm bereits ein paar Ideen dazu im Kopf herum schwirren, um Konzepte wie Fortnite oder Apex Legends weiterzuentwickeln. Details dazu nannte er allerdings nicht. Unklar ist z.B., ob er seinen Beitrag zu Battle Royale im Universum von Final Fantasy ansiedeln würde oder nicht.Anders sieht es bei seinem zweiten Traumprojekt aus: Vor seinem Tod will Yoshida noch ein weiteres MMO auf die Beine stellen, in dem er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und keinerlei Beschränkungen unterworfen ist. Anstatt zu Final Fantasy zurückzukehren schwebt ihm vor, dieses MMO von Grund auf neu zu gestalten. Derzeit gilt seine Aufmerksamkeit aber weiterhin voll und ganz der Weiterentwicklung von Final Fantasy XIV Online für Square Enix.Falls Yoshida aber nicht selbst an Spielen arbeitet, sondern selbst zum Spaß zum Controller greift, teilt er sich den Wunsch vieler Spieler: "Ich würde gerne ein Diablo 4 spielen." Bisher hat Blizzard den vierten Teil der Reihe allerdings noch nicht offiziell angekündigtLetztes aktuelles Video: Ultimate Fight Final Fantasy XIV