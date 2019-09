Wolcen: Lords of Mayhem: Ausblick auf "Wrath of Sarisel" und die finale Version im Januar 2020 - 4Players.de

Der zweite Inhaltspatch "Wrath of Sarisel" wird Ende September oder Anfang Oktober für die Early-Access-Version von Wolcen: Lords of Mayhem erscheinen . "Wrath of Sarisel" ist ein neuer, herausfordernder Spielmodus, der Zusammenarbeit und Koordination erfordert, um die Gegner zu besiegen. In dem Zusammenhang wird es ein Aggro-System, neue Todes- und Beute-Regeln, einzigartige Waffen/Belohnungen basierend auf unterschiedlichen Parametern geben. Außerdem werden fünf neue Skills, 40 Modifikatoren für Nah- und Fernkampf (inkl. Wirbelwind) und diverse Verbesserungen in den Bereichen Balance sowie Ladezeiten versprochen. Enthalten ist ebenfalls die erste Iteration der "Animation-Canceling-Umsetzung", wodurch sich das Kampfsystem flüssiger anfühlen soll.Nach "Wrath of Sarisel" wollen sich die Entwickler auf die Fertigstellung konzentrieren und die geplante Veröffentlichung der Vollversion im Januar 2020 vorbereiten. Die finale Version wird drei Story-Akte einer "immersiven Kampagne, die noch jahrelang andauern wird" und einen Endgame-Modus bieten, der an die Kampagne gebunden sein wird. Die Maximalstufe wird bei 90 liegen. 21 Archetypen, 40 Fertigkeiten (einschließlich Beschwörungsfertigkeiten) mit 12 bis 16 Modifikatoren pro Fertigkeit, vier apokalyptische Formen mit speziellen Fähigkeiten und Angriffen, Crafting, Haustiere, weibliche Charakter-Modelle, zehn Stufen von Rüstungen sowie optionale Inhalte sind vorgesehen.Im Anschluss an die Veröffentlichung der Vollversion soll das Spiel weiter mit Inhalten versorgt werden. Erwähnt werden zusätzliche (kostenlose) Inhalte, neue Akte, weitere Gegenstände sowie neue und wiederkehrende Features.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Spielszenen