Grand Theft Auto 5: GTA Online: Das Diamond Casino & Resort öffnet seine Pforten am 23. Juli - 4Players.de

Das Bauprojekt an der Ecke Vinewood Park Drive und Mirror Park Boulevard nähert sich seiner Fertigstellung. Das Diamond Casino & Resort öffnet seine Pforten am 23. Juli in GTA Online. In dem Casino kann man 3-Card-Poker, Blackjack und Roulette gegen die Bank spielen - oder man versucht sein Glück an Spielautomaten. Zum Spielen wird man "Chips" bzw. Jetons benötigen."Mit einem Master-Penthouse werdet ihr auch Teil der Diamond-Familie - und das Familienunternehmen benötigt eure Aufmerksamkeit. Helft in einer Reihe brandneuer kooperativer Missionen dem Eigentümer Tao Cheng und dem Diamond-Personal, ihre Investition vor der Umklammerung durch eine korrupte Familie texanischer Petrochemie-Magnaten zu bewahren", heißt es "Wenn ihr euch in den Trubel stürzen wollt, hält das Casino eine breite Palette von Aktivitäten bereit. Spiele mit Jetons 3-Card-Poker, Blackjack und Roulette gegen die Bank. Spielautomaten mit vielfältigen Preisen stehen euch ebenfalls zur Verfügung. Inside Track bietet euch eine Lounge, in der ihr zusammen mit Freunden dramatische virtuelle Pferderennen verfolgen könnt. Dreht das Glücksrad in der Lobby, um Jetons, Bargeld, Bekleidung oder sogar den neuen Supersportwagen Truffade Thrax zu gewinnen, der in der Eröffnungswoche auf dem Podium kreist. Ihr solltet dem Casino jede Woche einen Besuch abstatten, um zu sehen, welches Luxusfahrzeug ihr jeweils gewinnen könnt. Gäste, die ihre Luxus-Cruise-Collection immer auf topaktuellem Stand halten wollen, können aus den in regelmäßigen Abständen neu und sorgfältig kuratierten Bekleidungsartikeln und Accessoires im Casino-Laden auswählen.""Oben auf dem Diamond wartet eine Luxusoase auf all jene, die auf der Suche nach einer großzügigen Zweitwohnung oder einfach einer Immobilie mit vielen Features sind, um Freunde zu empfangen. Das Master-Penthouse, das direkt neben der Dachterrasse samt Infinity Pool und atemberaubender Aussicht liegt, gewährt dem Besitzer eine VIP-Mitgliedschaft mit Zugang zu VIP-Lounges, Tischspielen mit hohen Einsätzen sowie einer Reihe Dienstleistungen, die über das Telefon im Penthouse abrufbar sind, wie Luftfahrzeug- und Limousinen-Service und mehr. Renoviert eure Residenz mit mehreren erweiterbaren Grundrissen inklusive eines privaten Spas mit einem ständig verfügbaren persönlichen Stylisten, einer Bar und eines Partybereichs, der mit privaten Retro-Spielautomaten ausgestattet ist und sich perfekt dazu eignet, ausufernde Partys für Mitglieder zu schmeißen, und eines Mediazimmers, in dem man sich dem Genuss von 'Don't Cross the Line'-Spielen sowie zeitgenössischen Vinewood-Filmen wie 'Der Zusammenbruch' und 'Der einsamste Roboter in ganz Großbritannien' hingeben kann. Als Besitzer könnt ihr die Farbpalette und Musterungen des Penthouses festlegen und mit einer Auswahl von modernen Kunstwerken aus dem Casino-Laden euren Platz in der neureichen Hautevolee von LS zementieren. Von raffinierter Porträtmalerei bis hin zu Pop Art und gewagten modernen Skulpturen können alle Kunstobjekte beliebig in eurer Immobilie platziert werden."Letztes aktuelles Video: GTA Online The Diamond Casino Resort