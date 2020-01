Grand Theft Auto 5: GTA5 über ein Jahrzehnt erfolgreicher als Call of Duty in Amerika

Spoiler Show

Ja das steht da alles nicht bei. Müsste man jetzt noch mal nach forschen.Das war der Tweet:Und die haben keine Subvention bekommen aber eine Steuer-Erleichterung. Also es wurden Steuern erlassen die sie hätten zahlen müssen in der Zeit. Also so ein Studio hat ja auch Ausgaben in der Entwicklungszeit auf alle Rechnungen die Anfallen. Die beliefen sich so auf 42 Millionen Pfund und die haben sie nicht zahlen müssen.Bin mir auch nicht sicher ob dieses Taxwatch so etwas ist wie bei uns der Bund der Steuerzahler. Gut möglich das sie halt auch mit dem Tweet Rockstar angekreidet haben.. aber wahrscheinlich auch die Politik die das ermöglichte.Ich ärgere mich auch immer über die Berichte vom Bund der d. Steuerzahler - aber oft hilft es ja nichts. Es reicht wenn die Unternehmen da ein Auge drauf haben wegen der PR und die nächsten Politiker sorgsamer umgehen.. und vielleicht den ein oder anderen Fehler in Zukunft vermeiden.