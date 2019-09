Fortnite: Battle Royale: Batman-Kooperationsevent gestartet - 4Players.de

Bei Fortnite ist das nächste Kooperationsevent angelaufen . Passend zum 80. Geburtstag von Batman gibt es Batman-spezifische Inhalte im Battle-Royale-Modus - zugleich werden sechs Batman-Spiele kostenlos im Epic Games Store für PC angeboten ( wir berichteten ).Als Teil von "Fortnite X Batman" hat eine Risszone "Tilted Town" in Gotham City verwandelt. Dort können die Spieler ihre Hängegleiter unbegrenzt einsetzen. Außerdem kann man die Batman-Enterhakenpistole und den explosiven Batarang auf dem Boden, in Truhen, in Vorratslieferungen oder in Lamas finden (Häufigkeitsgrad: Mythisch). Sobald der Enterhaken der Batman-Enterhakenpistole irgendwo in der Umgebung einschlägt, wird der Spieler in einem flachen Bogen zum Einschlagsort hingezogen. Der Batarang als Verbrauchsgegenstand wird in einem recht flachen Bogen geworfen. Er fliegt automatisch auf Feinde zu.Im Ingame-Shop werden außerdem weitere Batman-thematische Gegenstände angeboten (auch ein Paket mit Catwoman ist dabei). Zusammen mit den Batman-Inhalten, die bis zum 6. Oktober 2019 verfügbar sein werden, ist das Gruppenzentrum ( Party Hub ) für mobile Geräte mit dem Patch 10.31 eingeführt worden.Letztes aktuelles Video: Fortnite X Batman Trailer