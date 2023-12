Fortnite: Alle Infos zum Live-Event Der Große Knall im Überblick

Fortnite: Alle Infos zum Live-Event Der Große Knall

Wann startet das Live-Event?

Was wird beim Event passieren?





✅ Unforgettable event

✅ Evolving all things as you know them

✅ Memorable reveal toward the end



December 2, 2023. 2pm ET. pic.twitter.com/xAhMKtmwiG



— Fortnite (@FortniteGame) November 21, 2023

Wie geht es nach dem Event weiter?

Nach dem OG-Kapitel beginnt inein Neuanfang: Epic Games hat das großeder laufenden Saison angekündigt. Heute Abend, am 02. Dezember, folgt ein großer Knall inklusive, welchen ihrim Spiel verfolgen könnt.Obwohlerst vor etwa einem Jahr gestartet ist, folgt schon jetzt der Übergang zu. Mit dabei ist dieses Mal eine große Kooperation mit einem bekannten Klemmbaustein-Hersteller sowie anscheinend Entwickler Harmonix. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos zusammen.Der Startschuss für das Live-Event, welches als Der Große Knall betitelt ist, erfolgt am Samstag, dem. Bereits eine halbe Stunde zuvor wird es einen Einlass geben, damit ihr euch mit euren Freunden vorbereiten könnt. Im besten Falle loggt ihr euch sogar noch deutlich vorher ein, denn es besteht die Chance, dass es zu Warteschlangen kommt.Das ist derzeit die große Preisfrage, denn Epic Games hält sich mit genauen Infos weitgehend zurück. Auf Twitter bezeichnet man es jedoch alsund spricht in Bezug auf Fortnite von einer. Ein Auftritt ist allerdings bereits bestätigt:, allerdings wohl kein richtiges Konzert geben.Ebenfalls als sicher gilt, dass Lego in irgendeiner Form involviert ist. Der dänische Hersteller von Klemmbausteinen hat eine entsprechende Partnerschaft bereits indirekt bestätigt, indem man auf Twitter das klassische Fortnite-Lama in Form von Lego-Steinen gepostet hat.Zu guter Letzt gibt es Gerüchte, dass Harmonix, die ehemaligen Entwickler vonund, an einer speziellen Rhythmus-Erfahrung für Fortnite gearbeitet haben. Laut dem Twitter-Nutzer HYPEX wird dieser Modus im Rahmen des kommenden Chapters veröffentlicht und unter anderemundumfassen.Sobald Der Große Knall vorübergegangen ist, werden die Server von Fortnite in eine Art Ruhestatus versetzt. Am, startet dann eine ausführliche Serverwartung, bei der zum Abschluss aller Voraussicht nach das nächste Kapitel des Battle Royale-Shooters eingeläutet wird.Bis zum Wechsel wurde in den letzten Wochengroß geschrieben. Auf der anderen Seite hat Epic Games mit harscher Kritik an seinen Jugendschutz-Plänen, die auch Skins betreffen , gekämpft.