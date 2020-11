Cyberpunk 2077: Erweiterungen und DLC-Inhalte werden erst nach dem Verkaufsstart des Hauptspiels angekündigt

Eigentlich wollte CD Projekt Red die geplanten Downloadinhalte und die Erweiterungen für Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) vor der Veröffentlichung des Hauptspiels ankündigen - wie sie es damals bei The Witcher 3 gemacht hatten. Bei einer Frage- und Antwortenrunde mit Investoren via VGC erklärte aber Adam Kicinski (CEO), dass sich dieser Plan nach der Verschiebung des Rollenspiels (auf den 10. Dezember 2020) geändert habe. Sie wollen sich zunächst auf die Veröffentlichung von CP2077 konzentrieren und erst danach über zukünftige Projekte sowie Erweiterungen sprechen. Unter Umständen warten die Entwickler auch das Feedback der Spieler ab, um vielfach gewünschte Features nachliefern zu können.Bisher teilte Kicinski mehrfach mit, dass der DLC-Fahrplan in etwa wie bei The Witcher 3 ausfallen soll ( wir berichteten ). Das dritte Abenteuer von Geralt von Riva erhielt mit Hearts of Stone und Blood and Wine zwei (kostenpflichtige) Erweiterungen sowie eine große Ladung an (kostenlosen) Zusatzinhalten.CD Projekt plant jedenfalls im ersten Quartal 2021 einen Blick in die Zukunft des Unternehmens zu werfen - sehr wahrscheinlich im März. In dem Zusammenhang versicherte Kicinski noch einmal, dass der Mehrspieler-Modus von Cyberpunk 2077 kein Add-on, sondern ein eigenes und eigenständiges Großprojekt (AAA) von einem eigenständigen Entwicklungsteam sei, das aber mit der Einzelspieler-Erfahrung von CP2077 zusammenhängen würde.Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.Letztes aktuelles Video: PlayStationGameplay