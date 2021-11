Cyberpunk 2077: Keine Pläne für Abo-Dienste wie PlayStation Now oder Xbox Game Pass

Während CD Projekt Red bereits angekündigt hat, dass Anfang 2022 sowohl mit einem neuen Update für Cyberpunk 2022 als auch den Versionen für PlayStation 5 sowie Xbox Series gerechnet werden darf, hoffen viele Fans zusätzlich noch auf die Aufnahme des Titels in Abo-Dienste. Wie stehen die Chancen, dass man in absehbarer Zeit z.B. bei PlayStation Now oder über Xbox Game Pass in die futuristische Welt abtauchen darf? Die – für einige von euch sicherlich enttäuschende – Antwort kommt nun aus erster Hand.Adam KiciÅ„ski, Präsident von CD Projekt RED, nahm sich bei einer Investoren-Konferenz die Zeit, um auf dieses Thema einzugehen. "Wir schauen uns immer sämtliche Geschäftsmöglichkeiten genauer an. Allerdings ist ein solches Abo-Modell erst ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich gut, momentan ist es noch zu früh. The Witcher 3 war für eine gewisse Zeit (im Xbox Game Pass und PlayStation Now) zu haben. Wir müssen jedoch stets den Nutzen und die Kosten abwägen. Es gilt, die Abo-Zahlen mit den Verkaufszahlen zu vergleichen, die Entscheidung basiert demnach auf diesen Zahlen. Für Cyberpunk ist es noch viel zu früh."Demnach schließt CD Projekt RED einen solchen Schritt für Cyberpunkt 2077 zwar nicht kategorisch aus. Doch in absehbarer Zukunft sollte man nicht damit rechnen, dass das Action-Rollenspiel bei entsprechenden Diensten auftaucht.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality