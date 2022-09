Cyberpunk 2077: Anime und Update 1.6 verhelfen zu neuem Aufschwung

Cyberpunk 2077: Update, Netflix-Anime und Sale sorgen für zweiten Frühling





"Zufriedenstellendes" Niveau erreicht

Fast zwei Jahre nach seinem Release erfreut sich Cyberpunk 2077 neuer Beliebtheit. Schuld daran dürften die jüngst erschienene Anime-Adapation von Netflix sowie das neue Update 1.6 tragen."Jeden Tag in dieser Woche wurde Night City von einer Million neuen und wiederkehrenden Spielern besucht. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um euch dafür zu danken, dass ihr bei uns seid und das Spiel spielt." heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels. In den vergangenen Tagen erreichte Cyberpunk 2077 mit 86.130 gleichzeitigen Spielern auf Steam seinen höchsten Wert seit Januar 2021, also dem ersten Monat nach der Veröffentlichung des Titels.Der plötzliche Anstieg der Spielerzahlen wundert wenig, zieht man in Betracht, dass die Veröffentlichung von Patch 1.6 mit einem Sonderangebot auf Steam, bei dem ihr für Cyberpunk 2077 aktuell gerade einmal die Hälfte seines ursprünglichen Preises zahlen müsst, zusammenfällt. Mit dem Update fanden diverse neue Funktionen und Features sowie einige Verbesserungen ihren Weg in das Spiel.Und auch die Anime-Adaption von Netflix dürfte die Spielerzahlen weiter in die Höhe treiben: Cyberpunk Edgerunners erschien erst in der vergangenen Woche im Angebot des Streaming-Dienstes und wird seitdem von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gelobt . Im Zuge dessen bedankte sich Quest-Director Pawel Sasko in dieser Woche "für diese zweite Chance".Nachdem der Start des mit Spannung erwarteten Action-Rollenspiels einem Desaster gleichkam, nachdem sein Release bereits drei mal verschoben wurde und von technischen Problemen übersät war, gleicht der Anstieg der Spielerzahlen von Cyberpunk 2077 einem zweiten Frühling. Bereits im Juni des vergangenen Jahres und in Folge einer etwa sechsmonatigen Patch-Offensive erklärte Entwickler CD Projekt, dass die Leistung des Spiels nun ein "zufriedenstellendes" Niveau erreicht hätte.Die darauffolgenden 15 Monate nutzte CD Projekt, die Spieler von Cyberpunk 2077 stetig mit Patches und Updates zu versorgen. Im Februar folgte sogar die Veröffentlichung für die PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Konsolen. Erst vor wenigen Wochen wurde die erste Erweiterung des Spiels mit dem Namen Phantom Liberty angekündigt . Sie soll noch im kommenden Jahr für den PC, die PS5, Xbox Series-Konsolen und Stadia erscheinen. Nach Patch 1.6 soll es für Cyberpunk 2077s Xbox One- und PS4-Versionen keine Updates mehr geben.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality