Cyberpunk 2077: Trailer zum Phantom Liberty DLC mit Idris Elba in der Hauptrolle

Cyberpunk 2077: Brandneuer Trailer von den Game Awards 2022

Zum Phantom Liberty DLC für Cyberpunk 2077 wurde uns im Zuge der Game Awards, die vergangene Nacht verliehen wurden, ein neuer Trailer mit Idris Elba in der Hauptrolle spendiert.Damit gesellt sich der britische Schauspieler zum Star-Aufgebot der ersten Cyberpunk 2077-Erweiterung: Neben ihm werden Hollywood-Held Keanu Reeves sowie Ex-Porno-Darstellerin und Twitch-Streamerin Sasha Grey mit von der Partie sein.Die diesjährige Preisverleihung ließ Entwickler CD Projekt Red nicht ungenutzt und präsentierte so seinen neuen Trailer zu Cyberpunk 2077s im kommenden Jahr erscheinenden Phantom Liberty DLC der Weltöffentlichkeit. In jenem sehen wir Elba in der Rolle des Solomon Reed, einem FIA-Agenten aus den Neuen Vereinigten Staaten von Amerika, den es nach Night City verschlagen hat.Jener soll uns begleiten, wenn wir uns den neuen Story-Missionen von Phantom Liberty annehmen. Darüber hinaus ist schon seit einiger Zeit bekannt, d ass Sasha Grey der Radio-Moderatorin Ash ihre Stimme im DLC leihen wird.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint 2023 für PC, PlayStation 5 sowie die Xbox Series-Konsolen und soll in einem völlig neuen Distrikt von Night City spielen . Ein exakter Veröffentlichungstermin für die "Spionage-Thriller-Erweiterung" steht bislang allerdings noch in den Sternen. Und auch eine GOTY-Edition von Cyberpunk 2077 mit allen DLCs ist geplant. Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality