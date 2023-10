Cyberpunk 2077: CD Projekt Red kündigt Live-Action-Umsetzung an

Cyberpunk 2077: Kommt auch ein neuer Anime?

CD Projekt Red hat angekündigt, dass weitere filmische Umsetzungen im Kosmos vongeplant sind. So befinde sich ein Live-Action-Projekt, das zusammen mit Anonymous Content entstehen soll, in einer frühen Entwicklungsphase.Im vergangenen Jahr wurde die Animeserie Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix sehr positiv aufgenommen und verhalf vielleicht sogar dem Spiel zu einem neuen Schub. Jetzt, da Cyberpunk 2077 durch sein Update und den DLCist, ist es sicher an der Zeit, das Universum zu erweitern.Anonymous Content ist unter anderem verantwortlich für die Produktion von Serien wie "True Detective" und "Mr. Robot" sowie den Oscar-prämierten Filmen "The Revenant" und "Spotlight". Derzeit werdegesucht, wie CD Projekt Red verlauten lässt . Ob es sich bei der brandneuen Story aus der Welt von Cyberpunk 2077 um einen Film oder eine Serie handeln wird, ist derweil nicht bekannt.Nebenbei scheint man sich bei dem polnischen Entwicklerstudio auch auf weiter Anime-Umsetzungen einzustellen. So sagte Michal Nowakowski, kaufmännischer Leiter bei CDPR, beispielsweise: "Ich würde auch in Zukunft, um Anime zu produzieren, auch weil wir dazu sehr gutes Feedback bekamen."Ob er damit speziellmeint, mit denen man zusammen Cyberpunk: Edgerunners realisiert hat und die unter anderem für "Darling in the Franxx" und "Kill la Kill" verantwortlich sind, spezifizierte Nowakowski nicht näher. "Es gibt Pläne, über die wir lieber schweigen, bis es etwas zu sagen oder eine konkrete Ankündigung gibt." Kreativchef Adam Badowski fügte bedeutungsschwanger hinzu: "Unser Partner Studio Trigger hat Richtlinien für Ankündigungen, an die wir uns halten müssen."Was jedoch wohl feststeht ist, dass esgeben wird, da diese Serie als "eigenständiges Werk" geplant war. Die Serie wurde von IGN und Crunchyroll zur Animeserie des Jahres gekürt. Was wirnachlesen.