Shenmue 3: Rückerstattungen laufen bald an, aber sind nur zwei Wochen lang möglich - 4Players.de

Aufgrund der Entscheidung von Publisher Deep Silver, das Action-Adventure Shenmue auf dem PC für ein Jahr lang exklusiv im Epic Store anzubieten, hat man den Unterstützern der Kickstarter-Kampagne eine Option auf eine Rückerstattung des zugesagten Beitrags eingeräumt. In einem Update bei Kickstarter gibt Ys Net bekannt, dass noch in diesem Monat eine Umfrage an Backer geschickt werden soll, die sich für die PC-Version entschieden haben. Dort können sie angeben, ob sie zu einer anderen Version wechseln oder die Rückerstattung in Anspruch nehmen wollen. Neben den Konsolenfassungen steht dabei auch eine physikalische PC-Version zur Auswahl, die selbstverständlich einen Code für den Epic Store enthalten wird. Steam-Keys wird es zum Veröffentlichungstermin im November definitiv nicht geben.Allerdings gibt es bei der Aktion laut PC Gamer den einen oder anderen Haken: Zum einen haben Nutzer nach dem Erhalt der Umfrage nur zwei Wochen Zeit, sich für einen Wechsel oder die Rückerstattung zu entscheiden. Zum anderen sind manche Backer-Rewards bereits ins Spiel implementiert und können unter Umständen nicht mehr entfernt werden, sofern betroffene Unterstützer die Rückerstattungs-Option wählen.Demnächst wird für Backer übrigens eine Demo veröffentlicht, in der man sich etwa eine Stunde lang im Bailu Village herumtreiben darf. Auf der gamescom hatten wir die Möglichkeit, Shenmue 3 erstmals anzuspielen. Unsere Eindrücke zum Spiel findet ihr in der Vorschau Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 A Day in Shenmue Trailer