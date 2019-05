DayZ: Survival-Urgestein wird ab Ende Mai auf PlayStation 4 erhältlich sein - 4Players.de

🖥️ PC PLAYERS:



The tacticool 1.03 Update is Out Now on Steam! What's in?



✠New vehicle (Gunter 2)

✠VSS + tracer rounds!

✠Firearm melee

✠Inventory item rotation

✠130+ other fixes and changes

✠现已推出中文版



Read the full changelog on the link: https://t.co/72VqR2wcps pic.twitter.com/K5ysmjXPl2



— DayZ 🖥 🎮 ❤️ (@DayZ) 15. Mai 2019

Im US-amerikanischen PlayStation.Blog ist der Veröffentlichungstermin der PS4-Version von DayZ angekündigt worden. Das Survival-Urgestein wird demnach am 29. Mai 2019 in digitaler Form auf der Sony-Konsole erscheinen. Ob der Termin auch für Europa gilt, bleibt abzuwarten, ist aber wahrscheinlich."Begib dich in eine unwirtliche, postapokalyptische Welt, in der du nur ein Ziel hast: Überleben. Kämpfe um dein Leben in einer infizierten Nation, in der Zombies nur ein Teil der vielen Dinge sind, die dich ins Grab bringen können. Hunger, Infektionen, Blutverlust und andere Spieler setzen alles daran, jeden Tag zu deinem letzten zu machen - unabhängig davon, ob du die Herausforderung alleine annimmst oder dich mit Freunden verbündest."DayZ hat den jahrelangen Early Access auf PC im vergangenen Dezember hinter sich gebracht. Die Xbox-One-Fassung verließ Ende März das Xbox-Game-Preview-Programm.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer