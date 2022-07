Nintendo: Ein Fan hat eine Frage und kauft deshalb Aktien für 40.000 Dollar

I spent $43,212 to make this statement!😢💸💸💸



— もみじ(Momiji) (@momiji_manjyuu) June 29, 2022

Nintendo-Fan fragt nach F-Zero

Positive Reaktionen für Momiji bei Twitter





You are the greatest hero of our time.



They better add your name to the credits or dedicate you a pilot if they ever release a new F-Zero. That's the least they can do.



I love you so much for this



— Falcon (@Metallic_falcon) July 1, 2022

Selbst ist der Mann: Einem Nintendo-Fan aus Japan brannte eine bestimmte Frage so sehr unter den Nägeln, dass er mehrere Aktien kaufte, um sie dann Entscheidungsträgern zu stellen.Das berichtet jedenfalls Business Insider nach einer Korrespondenz mit dem Twitter-User Momiji. Dieser behauptet auf der Internet-Plattform, dass er umgerechnet 43.212 US-Dollar investiert habe. Dem Bericht zufolge habe er das Geld durch den Verkauf von Anteilen an einer anderen Firma erhalten. Insgesamt habe er 100 Anteile von Nintendo gekauft, was ihn zur Teilnahme an Geschäftsmeetings mit Aktionären berechtigt.Aber was wollte Momiji denn so dringend wissen? Wie weiter ausgeführt wird, erkundigte er sich nach der möglichen Wiederbelebung klassischer Spiele-Franchises. Insbesondere interessierte ihn die futuristische Rennspielreihe F-Zero , die zuletzt 2004 mit einem neuen Eintrag bedacht wurde und seitdem brachliegt. Momiji spielt eigenen Angaben nach seit seiner Kindheit Nintendo-Games und für ihn sei das Geschwindigkeitsgefühl bei F-Zero einfach „das Beste“.Diese Frage stellt er in einem Meeting Shuntaro Furukawa, dem Präsidenten von Nintendo. Die Antwort dürfte laut VGC nicht besonders zufriedenstellend ausgefallen sein: „Es ist realistisch gesehen schwierig, neue Titel und Remakes, inklusive Fortsetzungen, für jedes Nintendo-Spiel zu entwickeln, nach dem Leute fragen, aber wir sind sehr dankbar und wissen die Erwartungen der Fans an unsere Spiele zu schätzen.“Der Manager Shinya Takahashi hingegen fügte hinzu, dass man „immer im Blick habe, wie man neue Titel und Remakes entwickeln kann, die von vielen Spielern genossen werden können.“ Als Beispiel nannte er die Famicom Detective Club -Reihe. Nach der erkundigte man sich 2019 bei einem Meeting mit Aktionären, dabei befand sich ein Remake bereits in Arbeit. Man könne zwar keine konkreten Angaben zu möglichen Remakes bestimmter Titel machen, aber man denke stets über Optionen mache.Für Momijis kostpieliges Unterfangen gibt es viel Lob aus der Twitter-Gemeinde. User bedanken sich bei ihm für das Engagement und werfen gleich weitere Marken in den Raum, zu denen sie Nintendo gerne Fragen stellen würden. Auch Insider haben sich zu Wort gemeldet und bieten ihre Hilfe an. Der User Falcon hat wiederum eine sehr konkrete Idee: „Sie sollten besser deinen Namen in den Abspann aufnehmen oder dir einen Rennpiloten widmen, falls sie jemals ein neues F-Zero herausbringen. Das ist das Mindeste, was sie tun könnten.“