Nintendo: USA-Zweig hat angeblich keine Gewerkschaft, weil die Zufriedenheit so hoch sei

Mitundhatzuletzt eindrücklich gezeigt, was Entwickler bewerkstelligen können, wenn sie ausreichend Zeit bekommen.Keine internen Deadlines zu haben, um die wichtigsten Spiele auf Hochglanz zu polieren, scheint sich auszuzahlen und die Belegschaft istmit den Arbeitsbedingungen. Wenn man dem Nintendo of America-Präsidenten Doug Bowser glauben möchte, dann ist das auch der Grund, warum manhat.In einemmit den Kollegen von Inverse plaudert der Nintendo of America-Chef, der sich rein zufälligerweise seinen Namen mit dem König der Koopas teilt, aus dem Nähkästchen. Neben dem, der vor allem auf dem stetigen Fluss von hochqualitativen Spielen fußen soll, erörterte Bowser auch, warum es innerhalb des US-amerikanische Zweigs der Spieleschmiede zumindest momentan keine Gewerkschaften gebe:„Wir haben aktuell keine Gewerkschaften bei Nintendo of America, und ein Grund dafür ist das Feedback der Mitarbeiter, das einen hohen Anteil an Job-Zufriedenheit und Engagement widerspiegelt. Man muss nur einen Blick auf unsere Erhaltungszahlen werfen, die sehr, sehr hoch sind innerhalb der Branche, und daraus resultierend unsere offensichtlich niedrige Fluktuationsrate. Unser Fokus lag schon immer darauf, eine inklusive Kultur und Work-Life-Balance zu schaffen, und unsere einmalige Mission, Gesichter zum Lächeln zu bringen.“„Ich denke wir sind auf dem richtigen Weg, um sicherzustellen, dass wir eine Arbeitsumgebung und -kultur haben, die es den Leuten erlaubt, produktiv zu sein, ein ausgeglichenes Leben zu führen und innerhalb des Unternehmens zu wachsen. Jeder hat das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen, und in der Zukunft, wohin auch immer die uns bringt, respektieren wir das. Aber aktuell konzentrieren wir uns so gut es geht darauf, die beste Arbeitskultur und -umgebung zu schaffen.“Dass bei Nintendo of America allerdingsherrscht, legte zuletzt eine Reihe an verschiedenen Berichten nahe. So wurde dem Unternehmen von einem gefeuerten Mitarbeiter vorgeworfen, man würde versuchen,, auch wenn Nintendo diese Anschuldigen zurückwies und betonte, der Angestellte sei ausschließlich deshalb entlassen worden, weil er vertrauliche Informationen weitergegeben habe (via Eurogamer ).Darüber hinaus haben sowohl die Kollegen von IGN als auch von Kotaku letztes Jahr die umfassenden Berichte vonaufgearbeitet, die Nintendo vorwarfen, sie würden im Gegensatz zu den Festangestellten alsbehandelt. Konstante Überwachung, bei der man sich aus Angst vor Faulheitsverdächtigungen kaum zur Toilette traute, sei für einige externe Mitarbeiter Alltag gewesen, hieß es in den Schilderungen vom vergangenen Jahr.Die zunehmende Wichtigkeit von Gewerkschaften, insbesondere in der vondominierten Videospiel-Branche, zeigte sich auch dieses Jahr erneut. Vor zwei Monaten wurdenund erst diesen Monat traf essowie mehrere beiund. Zwar ist man in einer Gewerkschaft vor einer Kündigung nicht sicher, hat aber mitunter Zugriff auf einen besseren Rechtsschutz oder eine Beratung.Nach den bereitsin der Filmindustrie mit der Gewerkschaft SAG-AFTRA sieht es derweil so aus,, um für bessere Arbeitsbedingungen, darunter fairere Gehälter und ein, mit denen die Stimme von Sprechern nachgemacht werden könne, zu kämpfen.