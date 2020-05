Star Citizen: Weiteres Free-Fly-Event gestartet (bis zum 1. Juni)

In Star Citizen findet ein weiteres Free-Fly-Event statt, bei dem interessierte Spieler in das "Mega-Projekt" von Chris Roberts reinschauen können. Das Event läuft bis zum 1. Juni 2020. Unterschiedliche Ingame-Hersteller von Raumschiffen und Co. präsentieren in der "Invictus Launch Week" ihre Ausrüstung - im Sinne einer intergalaktischen Messe (Area18, ArcCorp, Bevic Convention Center). Die dort präsentierten Raumschiffe und Vehikel können auch ausgeliehen werden. Den Messe-Zeitplan findet ihr hier . Einen Leitfaden zum Start in Star Citizen findet ihr hier (in englischer Sprache). Der Spiel-Client v3.9.1 kann von der offiziellen Website runtergeladen werden.