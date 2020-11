Star Citizen: Intergalactic Aerospace Expo 2950 und Free-Fly-Event

Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC)

In Star Citizen findet wieder die "Intergalactic Aerospace Expo (IAE)" statt. Im Zuge der Ingame-Messe wird man bis zum 2. Dezember 2020 über 100 Raumschiffe Probe fliegen können, wobei an jedem Tag unterschiedliche Raumschiffe von verschiedenen Herstellern zur Verfügung stehen werden. Der Messestandort ist das Tobin Expo Center auf Stanton (Anreise via New Babbage Interstellar Spaceport; Details ).Bis zum Ende der "Intergalactic Aerospace Expo (IAE) 2950" findet zugleich ein Free-Fly-Event, d.h. interessierte Spieler können sich das Megaprojekt von Chris Roberts in dem Zeitraum kostenlos anschauen. Weitere Details, auch zur Teilnahme z.B. RSI-Account und Client-Download, findet ihr hier