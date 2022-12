The Witcher 3: Wild Hunt: Entwickler verraten, wie es um populäre Mods im Next-Gen-Update steht

The Witcher 3: Liste zeigt, welche Mods mit dem Next-Gen-Update noch funktionieren

Neue Version des Modkits wird veröffentlicht

CD Projekt Red verrät, wie es um die populären Mods im Next-Gen-Update von The Witcher 3 steht. So soll es eine offizielle Integration sowie zusätzliche Modding-Tools geben.Im Zuge eines Posts in den offiziellen Foren von CD Projekt erklärt ein Vertreter der Entwickler, man habe bereits Pläne für die Modding-Kompatibilität geschmiedet. Seit dem letzten großen PC-Update sind allerdings bereits sechs Jahre vergangen, weswegen es unvermeidbar ist, dass ein neues Update grundlegende Dateien von The Witcher 3 verändert und so eine Vielzahl an Mods unbrauchbar wird.In dem angesprochenen Foren-Post finden wir darüber hinaus auch eine Liste, die uns offenbart, welche der populärsten Mods für The Witcher 3 noch mit dem Next-Gen-Update funktionieren werden. Darunter tummeln sich einige beliebte Modifikationen, beispielsweise jene, die alle Quest-Ziele auf der Karte anzeigt oder auch die "Over 9000 Weight Limit"-Mod. Als inkompatibel gelten zum jetzigen Stand beispielsweise die "Always Full Exp"- sowie die "Slots Slots Slots"-Mod.Im Hinterkopf behalten sollten wir allerdings, dass es sich bei der Liste um eine handelt, die auf CD Projekt Reds eigenen Tests basiert. Je nachdem, welche speziellen Änderungen ihr vorgenommen habt oder wie der Patch am Ende wirklich ausfällt, kann es sein, dass sich an den zum jetzigen Stand kompatiblen Modifikationen in der Zukunft noch einmal etwas ändert. Ein Team von Modding-Experten soll allerdings dabei helfen, Kompatibilitätsprobleme nach der Veröffentlichung des Next-Gen-Updates von The Witcher 3 in Angriff zu nehmen.Gemeinsam mit dem Next-Gen-Update soll auch eine neue Version des Modkits in The Witcher 3 Einzug erhalten. Es soll verschiedene bereits zuvor bestehende Fehler angehen und an die neue Version des Spiels angepasst werden. Darüber hinaus wird dem Wolvenkit, ein All-in-One-Tool zum Bearbeiten und Erstellen von The Witcher 3-Mods, ebenfalls ein Update versprochen.Ganz zur Freude der Community soll die Arbeit einiger ausgewählter Modder direkt mit der neuen Version übernommen werden, während die Schöpfer nicht nur entschädigt, sondern sogar namentlich in den Credits erwähnt werden. Diese wurden nach Bedarf überarbeitet und abgeändert.Neben den Mods hält das Next-Gen-Update von The Witcher noch weitere spannende Neuerungen bereit , beispielsweise einen Fotomodus oder eine von der Netflix-Serie inspirierte Quest-Linie. Die geupgradete Version von The Witcher 3 erscheint bereits am 14. Dezember und ist für Besitzer der ursprünglichen Version kostenlos. Nintendo Switch-Besitzer müssen sich allerdings noch eine Weile länger gedulden , wie jüngst bekanntgegeben wurde.Letztes aktuelles Video: VideoTest