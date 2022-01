Xbox One: Microsoft hat die Produktion aller Modelle eingestellt

Knapp acht Jahre nach der Markteinführung der Xbox One ( ab 199,95€ bei kaufen ) hat Microsoft bekannt gegeben, dass die Produktion sämtlicher Modelle der Konsole eingestellt wurde. In einem kurzen Statement hat sich Cindy Walker vom Xbox-Team zum Thema geäußert. Demnach möchte sich das Unternehmen künftig auf die Produktion der Xbox Series X und Xbox Series S fokussieren, weshalb man Ende 2021 die Herstellung aller Xbox One-Konsolen beendet hat.Gleich mehrere Modelle hat Microsoft in der letzten Generation veröffentlicht. Nach der ersten Xbox One im Jahr 2013, folgte drei Jahre später die kleinere Xbox One S. Ein Upgrade hat die Konsole mit der Xbox One X im Jahr 2017 erhalten. Schließlich folgte 2019 noch eine komplett digitale Version der Xbox One S. Erst kürzlich hat Microsoft verraten, dass keine andere Xbox-Generation zu diesem Zeitpunkt nach dem Launch mehr Konsolen umgesetzt hat wie die aktuelle mit Series X und Series S. Genaue Zahlen wurden jedoch nicht genannt. Laut einem Bericht von Bloomberg wollte übrigens auch Sony die Produktion der PS4 beenden. Nun wird man jedoch eine Millionen weitere Exemplare in diesem Jahr herstellen.