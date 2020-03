Below: Anfang April öffnen sich die unterirdischen Dungeons auch auf PS4

Am 7. April 2020 wird das bereits für PC und Xbox One (zum Test ) erschienene Dungeon-Abenteuer Below auch auf PlayStation 4 seine Pforten öffnen, wie Capybara Games' Creative Director Kris Piotrowski via PlayStation Blog bekannt gibt. Zur Einführung schreibt er: "Bei Below handelt es sich um unser Survival-Roguelike, einen Dungeon-Crawler ohne Tipps oder Tutorials in einer ruhigen Welt, die keine Anleitung bietet - bis auf die im Spieltitel enthaltene Information. Ihr spielt in der Rolle eines Wanderers, einem von vielen, der auf einer verbotenen Insel ankommt, um ihre unergründlich tiefe, gefährliche Unterwelt zu erkunden.Eure düstere Aufgabe besteht darin, an den Grund der Tiefen zu gelangen und zu entdecken, was dort unten verborgen ist. Doch von dem Moment an, in dem euer Segelboot die heilige Küste der Insel berührt, seid ihr komplett auf euch allein gestellt... Fans, die Below bereits gespielt haben, wissen, dass es besonders brutal ist und ursprünglich als gnadenlose Killermaschine entworfen wurde - mit einer Herausforderung, die jene Spieler anspricht, die extreme Anstrengungen in Videospielen besonders schätzen."Neben dem urpsrünglichen Survival-Modus wird die PS4-Adaption auch einen neuen Erkundungsmodus mit folgenden Änderungen bieten: