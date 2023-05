Persona 5: 3 Dinge, die ich mir vom nächsten Teil der Rollenspielreihe wünsche

Persona 5: Erwachsene Charaktere statt Oberschüler

Die Beziehung zu Kawakami war nicht nur wegen des Altersunterschieds, sondern auch wegen des Schüler-Lehrerinnen-Verhältnisses problematisch. Quelle: Atlus

Love is in the Air: Mehr Freiheiten beim Dating

Entgegen ursprünglicher Spekulationen ist Kasumi Yoshizawa nicht die weibliche Hauptfigur, sondern nur ein neuer Charakter geworden. Schade! Quelle: Atlus

Komfortänderungen direkt zu Release bitte

Die zahlreichen Komfortänderungen und Neuerungen, so wie der Showtime-Angriff von Makoto und Haru hier, haben Persona 5 Royal noch besser gemacht als das Ursprungsspiel. Quelle: Atlus

Zum dritten Mal habe ich diese Wochenun schon beendet: Nach drei Abenteuern mit den Phantomdieben und mehr als 300 Stunden in Shibuya bin ich nun wirklich bereit für den nächsten Teil.Noch hat Atlus Persona 6 nicht angekündigt, man ist schließlich noch ganz damit beschäftigt, auch den letzten Cent aus dem Abenteuer von Joker, Ann, Ryuji und Co. herauszupressen. Verständlich: Persona 5 ist ein fantastisches Rollenspiel und gehört zu dem besten, was das Genre zu bieten hat. Ein paar Dinge gibt es dann aber doch, die ich mirIch weiß, es ist nicht nur in der Persona-Reihe, sondern auch im Kosmos der japanischen Rollenspiele und Anime beziehungsweise Manga Tradition,in die Hauptrollen zu stecken. Das liegt mitunter an der Zielgruppe – aber weil auch die älter wird, dürfen die Protagonisten doch bitte entsprechend mitwachsen.Seit dem ursprünglichen Release von Persona 5 im Jahr 2017 hier bei uns im Westen sind schließlich bereits sechs Jahre vergangen und selbst diejenigen, die damals gerade erst an der Volljährigkeit gekratzt haben, sind mittlerweile Mitte 20. Persona 6 darf dann also gerne mal mitaufwarten und sich von der Highschool mindestens an die Uni oder noch besser in die junge Arbeitswelt begeben.Obwohl die Persona-Reihe als-Spin-Off nicht ganz so düster sein mag wie der große Bruder, ist der Ton der Titel dann doch ernst genug, um etwas ältere Helden auftreten zu lassen. Dann wären eindeutigzwischen dem minderjährigen Oberschüler-Protagonisten und den zahlreichen Erwachsenen glücklicherweise auch gleich Schnee von gestern.Apropos Beziehungen: Enge Freundschaften und noch engere Romanzen waren zwar auch bei Persona 5 schon wichtiger Bestandteil der Geschichte, trotzdem gibt es beim digitalen Miteinander noch Luft nach oben. Da wären zunächst die vielen liegengelassenen Beziehungen, weil man nicht mitanbandeln kann.Mehr oder zumindest andere Romance-Möglichkeiten würden sich auch durch eineals Zusatzoption ergeben.hat es bereits vorgemacht und ließ euch in der erweiterten Fassung des Ursprungspiels in die Rolle einer Protagonistin schlüpfen, der sich entsprechend neue Möglichkeiten auf dem Dating-Markt erschlossen.Nachdem Persona 4 und 5 keine Protagonistin in den Kampf gegen die Schatten geschickt hat, scheint ein Sinneswandel für den nächsten Ableger zwar unwahrscheinlich, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Kirsche auf der Sahnehaube wäre dann noch, wenn man sich zu Beginn des Spiels daskann und dann entsprechende Dating-Optionen hat – oder gleich alle ausführen darf.Persona 5 hat, genau wie einst Persona 3 und 4, mit dem Namenszusatz „Royal“ ein saftiges Upgrade bekommen: Neue Charaktere, frische Persona-Evolutionen und ein brandneuer Palast haben ein ohnehin schon pralles Paket noch dicker geschnürt. Der heimliche Star allerdings sind die: Mit dem Enterhaken, den Willenssamen und den Showtime-Angriffen hat Persona 5 Royal zahlreiche Features vorzuweisen, die ich nicht mehr missen möchte.Ich hoffe also, dass man sich bei der Entwicklung von Persona 6 genug Zeit lässt, um solche „Kleinigkeiten“ bereits in die erste Version des Spiels einzubauen – nicht erst in die ein paar Jahre später zum Vollpreis erscheinende Variante mit Namenszusatz. Gerade der von Anfang an für alle Teammitglieder verfügbareist in dieser Hinsicht ein absolutes Muss, das das gelungene Kampfsystem schon in den ersten Spielstunden glänzen lässt.Ob Atlus auch nur einen meiner Wünsche erhört, das erfahren wir wohl erst, wenn Persona 5 irgendwann in der Zukunft vom nächsten Teil der japanischen Rollenspielreihe abgelöst wird – aktuell istschließlich noch nicht einmal angekündigt worden. Die Wartezeit können sich Genre-Fans gegebenenfalls, bei dem genau wie in Persona rundenbasierte Kämpfe und das Kennenlernen der Figuren im Rampenlicht stehen.