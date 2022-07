Rockstar Games: GTA 4 & Red Dead Redemption: Remaster Gerüchten zufolge eingestampft

il pinguino schrieb am 05.07.2022 um 18:08 Uhr

Wenn das stimmen sollte, wäre es mal wieder ein Beweis für die völlig verdrehte Welt der Publisher.

1. Man bringt ne Remaster Trilogie völlig verhunzt auf den Markt, gerade Switch Version mit Performanceproblemen und Bugs

2. Diese Versionen werden aufgrund dessen nicht gekauft.

3. Wegen schlechter Verkäufe, macht man keine weiteren Remaster.

Was ist das für ne Logik? Macht die Remaster gescheit, dann verkaufen die sich auch gut. Aber ein Remaster von RDR in der Form hätte ich eh nicht gewollt, von daher vielleicht besser so.