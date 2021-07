Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers: Umgesetzter Ausflug in den Selbstmordwald beginnt im Oktober

Es wird erneut finster im japanischen Selbstmordwald: Im Juni verkündete Koei Tecmo Europe, dass das Horrorspiel Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers erschien 2015 bereits auf der Wii U ) auch noch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Steam, Xbox One sowie Xbox Series X/S umgesetzt werden soll.Mittlerweile steht ein Datum fest: Im Rahmen eines frischen Überblick-Trailers wurde verraten, dass es auf den neuen Plattformen am 28. Oktober 2021 soweit sein soll. Neu dabei sind dann u.a. frische Kostüme sowie ein weiterer Fotomodus: