Dead Island 2: Neues Gameplay zeigt mehr von der Zombie-Action

Dead Island 2: Frisches Gameplay aus dem untoten L.A.

Kontrolle mithilfe von Alexa

Nachdem vor kurzem der Releasetermin von Dead Island 2 abermals verschoben werden musste , gibt es jetzt wieder positive Nachrichten. Ein neuer Gameplay-Trailer nimmt euch mit in die aktuelle Version der Zombie-Action.In rund vier Minuten stellt das neue Video in kurzer und knapper Form Dead Island 2 vor. Dabei machen die Entwickler keinen Hehl daraus, dass in ihrem Spiel jede Menge Blut fließen wird – am besten aber natürlich das eurer Feinde und nicht das eigene. Zum Glück stehen unzählige Waffen und Gadgets bereit, um euch die Untoten vom Leib zu halten.In Dead Island 2 landet ihr dieses Mal in Los Angeles, welches passend zum Spielenamen von unzähligen Zombies bevölkert wird. Als einer der wenigen Überlebenden habt ihr natürlich gar keine Lust auf die und greift zu den Waffen. Hier erwartet euch ein recht gewöhnliches Paket: Äxte, Schwerter, Katanas, Baseballschläger, Bärenkrallen oder alternativ auch Sturmgewehre, Schrotflinten und anderes Zeug, mit dem ihr euch anständig wehren könnt.Die sind bereits in ihrer Basisversion durchaus effektiv, können aber dank Modifikationen im Laufe des Spiels noch stärker werden. So könnt ihr etwa euer Katana unter Strom setzen, um damit anschließend Zombies einen elektrischen Schlag zu verpassen.Falls aber all eure Waffen nicht helfen und ihr doch mal gebissen werdet, dann ist nicht sofort das Spiel vorbei. Stattdessen könnt ihr den Biss zu eurem Vorteil nutzen und mithilfe von Zombiekräften besonders mächtige Nahkampfangriffe austeilen. Ob ein Biss aber auch zu Nachteilen führt, ist noch nicht ganz klar.Zusätzlich zum neuen Gameplay-Trailer stellen die Entwickler die vor kurzem angekündigte Alexa-Funktion vor: Dead Island 2 könnt ihr nämlich mithilfe von Sprachsteuerung kontrollieren. So könnt ihr spezielle Kommandos nutzen , um etwa eine bestimmte Waffe aus eurem Inventar hervorzuholen oder Zombies anzulocken. Wie sinnvoll das Ganze ist, bleibt natürlich noch abzuwarten.Falls ihr aber mittlerweile Lust auf Dead Island 2 bekommen habt, müsst ihr euch noch ein paar Monate gedulden. Das Spiel erscheint am 28. April 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S.