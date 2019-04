Vane: PC-Umsetzung angekündigt - 4Players.de

Friend & Foe haben eine PC-Umsetzung ihres Erkundungsabenteuers Vane angekündigt, das Anfang des Jahres bereits auf der PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Allerdings wird das Datum bei der Ankündigung via Twitter und auf der Shop-Seite von Steam lediglich mit "bald" angegeben. Fest steht dagegen, dass man neben dem Spiel auch den Soundtrack separat zum Kauf anbieten möchte.In der Spielbeschreibung bei Steam heißt es:"Vane ist ein atmosphärisches Abenteuer, in dessen Verlauf du die Geheimnisse eines unbekannten Landes entschlüsselst, deinen Platz findest und an den Grundfesten der Welt rüttelst, um sie zu verändern. Der Sand ist ständig in Bewegung und glänzt bedeutungsvoll, uralte Ruinen vibrieren vor Kraft, doch in der Ferne braut sich etwas Bedrohliches zusammen. Finde deinen Weg."Bei Jörg herrschte beim Test der PS4-Version mit einer Wertung von 58 Prozent dagegen vornehmlich Ernüchterung: "An ICO und Journey erinnerndes, aber nur punktuell stimmungsvolles Erkundungs-Abenteuer, das von technischen sowie spielmechanischen Defiziten geplagt und einem schwachen Finale abgeschlossen wird", so das Fazit.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog