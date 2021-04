Welcome back @ShaunEscayg!



Shaun Escayg, der 2018 Naughty Dog in Richtung Crystal Dynamics verlassen hat, kehrt zu seinem alten Arbeitgeber zurück. Auf Twitter haben die Macher von Hits wie The Last of Us und Uncharted den Heimkehrer begrüßt. Bei Naughty Dog war er bereits als Cinematic-Animator in The Last of Us und Uncharted 4: A Thief's End involviert, bevor er im Ableger Uncharted: The Lost Legacy sogar selbst in die Rolle des Game Directors und Autors schlüpfte.Bei Crystal Dynamics wirkte er an Marvel's Avengers als Creative Director mit, das nach einem schwachen Start die hohen Erwartungen des Studios und Square Enix nicht erfüllen konnte.Bei Naughty Dog übernimmt Escayg ebenfalls wieder die Rolle als Creative Director und wird ebenfalls als Autor tätig sein.