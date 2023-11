The Game Awards: Geoff Keighley verstärkt Security-Einsatz rund um das Event

The Game Awards 2023: Sicherheit liegt Keighley und seinem Team „sehr am Herzen“

Nachdem der-Host in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Opfer von unerwünschten „Gästen“ auf seiner Bühne geworden war, willdieses Mal aufsetzen.Damit soll verhindert werden, dass es, ähnlich wie im letzten Jahr, auf den Game Awards 2023 erneut zukommt – die bislang aber glücklicherweise immer zu einem glimpflichen Ende für alle Beteiligten geführt werden konnten.Im Rahmen eines Q&A-Livestreams auf Twitch ( via VGC) auf mögliche, verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für die Game Awards 2023 angesprochen, verriet Geoff Keighley, dass esgeben würde, die sich gegen einen erneuten Bühnensturm richten würden.„Wir wollen nicht zu sehr in der Öffentlichkeit darüber reden, weil es um die Sicherheit geht“, erklärt er diesbezüglich. „Wir haben definitiv Pläne und wir versuchen alles zu tun, um mich zu schützen, aber auch jeden, der die Show sieht, das Publikum, die Leute, die an der Show teilnehmen und alles. Das ist sicherlich etwas, worüber wir nachdenken. Wir wissen die Besorgnis zu schätzen. Glaubt mir,“, führt Keighley weiter aus.der The Game Awards gesellte sich ein zunächst den Entwicklern von FromSoftware angehörig scheinender Mann auf die Bühne, alsDirector Hidetaka Miyazaki und sein Team gerade den Preis für das Spiel des Jahres entgegennahmen. Die Situation wurde von Sekunde zu Sekunde bizarrer und gipfelte darin, dass der Fremdeund ein paar wirre Worte über den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton verlor.Doch auch vor kürzerer Zeit wurde Keighley, als der auchund frische Informationen zum sechsten Teil der Open World-Reihe von Rockstar verlangte – welches seiner Aussage zufolge sogar Bill Clinton spielen wollen würde. Die Frage nach der ausreichenden Sicherheit mündet also nicht von ungefähr und es bleibt noch bis zumspannend, wie man die bislang unter strengem Verschluss gehaltenen Maßnahmen in diesem Jahr umsetzen wird.und stellt sich die eigentlich viel spannendere Frage, welche Titel dieses Jahr den begehrten Preis abräumen dürfen.Letztes aktuelles Video: 2021 Right Here