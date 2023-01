Twitch: Top 10 - Das waren die meistgesehenen Spiele im Jahr 2022

Die zehn meistgeschauten Games auf Twitch im Jahr 2022

#10 World of Warcraft

#9 Call of Duty: Warzone

#8 Dota 2

#7 Minecraft

#6 Fortnite

#5 Apex Legends

#4 Counter-Strike: Global Offensive

#3 Valorant

#2 Grand Theft Auto V

#1 League of Legends

Ein gutes Jahr für Twitch

Nachdem das Jahr 2022 am vergangenen Wochenende sein Ende fand, ist es noch einmal spannend zu sehen, welche Spiele in den letzten zwölf Monaten besonders gerne auf Twitch gesehen wurden.Ob uns dabei die eine oder andere Überraschung erwartet, oder sich die immergleichen Vertreter erneut an der Spitze der populären Streaming-Plattform positionieren konnten, zeigt ein Blick auf die Top 10.Im vergangenen Kalenderjahr hat sich auf Twitch reichlich getan: Während einige neuere Namen die Liste der populären Titel im Sturm erklimmen konnten, sind es vor allem die altbewährten Franchises, die sich an der Spitze festsetzen. Dies spiegelt sich auch in der Top 10 der meistgesehenen Spiele auf Twitch wieder, wie die Auswertung der Daten von SullyGnome zeigt:Frischen Wind brachte in diesem Jahr Blizzard MMO-Megahit World of Warcraft , der nicht nur mit der Wiederbelebung des Lichkönigs eine Renaissance feiern konnte, sondern vor allem mit der neuen Erweiterung Dragonflight an alte Erfolge anknüpfen konnte. Die neuen Inhalte zogen sogar so viele Zuschauer vor die Bildschirme, dass WoW insgesamt auf ganze 343.876.361 gesehene Stunden auf Twitch kommt.Während es Call of Dutys beliebtes Battle Royale auch im Jahre 2022 noch in die Top 10 auf Twitch schafft, konnte es trotz der Veröffentlichung der Warzone 2.0 nicht an seinen Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. Weniger als halb so viel Zeit verbrachten Zuschauer im Jahre 2022 in den Streams zum Shooter, womit er auf eine Watchtime von insgesamt 398.747.729 Stunden kommt. Dota 2 hingegen macht da weiter, wo es im Jahr 2021 aufgehört hat: Mit 507.078.594 gesehenen Stunden sichert sich das MOBA mit einer fast identischen Stundenzahl wie im Vorjahr den achten Platz.Auch ein ganzes Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Release begeistert Minecraft die Massen. Dies spiegelt sich auch in den starken 521.336.157 zugesehenen Stunden auf Twitch wieder, womit sich Mojangs Pixel-Primus den siebten Platz ergattern kann.Trotz der vermeintlichen Durststrecke, der Epics Erfolgsgarant sich in der vergangenen Zeit ausgesetzt sah, begeisterte Fortnite auch im vergangenen Jahr noch eine riesige Anzahl an Zuschauern. Zwar fiel das bunte Battle Royale im Vergleich zum Vorjahr vom vierten auf den sechsten Platz, dennoch sprechen 585.300.670 Stunden für sich.Das dritte Battle Royale, welches sich in den Top 10 der meistgesehenen Spiele auf Twitch im Jahr 2022 festsetzen konnte, heißt Apex Legends . Mit 631.929.500 zugesehenen Stunden ist es der beliebteste Vertreter seiner Art auf der Streaming-Plattform.Wenig überraschend konnte sich auch Counter-Strike: Global Offensive im vergangenen Jahr wieder in den oberen Rängen der unter Zuschauern beliebtesten Spiele auf Twitch etablieren. Esports-Veranstaltungen wie das dramatische IEM-Finale in Köln oder das zuletzt abgehaltene BLAST Premier World Final dürften dazu beigetragen haben, dass CS:GO 2022 mit 673.892.116 zugesehenen Stunden auf Platz Nummer 4 liegt.Riots Taktik-Shooter Valorant sorgte im letzten Jahr für Furore und schaffte es, sich gegen Genre-Konkurrent Counter-Strike mit einem starken Wert von 1.106.987.262 zugesehenen Stunden auf Twitch durchzusetzen. Damit zählt Valorant zu einem der drei Titel, die die Milliarden-Marke knacken konnte.Während der Rollenspiel-Trend nicht nur in GTA 5 , sondern mittlerweile auch in Red Dead Redemption 2 weiter Wellen schlägt, wundert es wohl weniger, dass sich Rockstars Dauerbrenner im letzten Jahr seinen Platz als zweitbeliebtestes Spiel auf Twitch verteidigen konnte. Über 1.336.292.674 Stunden verbrachten Fans mit dem Zusehen über die vergangenen zwölf Monate im Stream.Angeführt wird das Ranking der zehn meistgeschauten Spiele auf Twitch im vergangenen Jahr von - wer hätte es nach der Auflistung der restlichen neun Titel auch anders gedacht - League of Legends . Riot Games krallt sich nach einem bereits starken dritten Platz im Vorjahr nun schlussendlich die Krone und festigt mit beeindruckenden 1.499.478.263 Stunden eine Vormachtstellung, die der Titel dank Events wie den Worlds 2022, dessen Finale für diverse Rekorde verantwortlich gewesen sein dürfte , ohnehin auf der Streaming-Plattform innetrug.Alles in allem lässt sich wohl festhalten, dass 2022 ein besonders gutes Jahr für Twitch gewesen sein dürfte. Allein mit den Titeln aus der Top 10 der meistgesehenen Spiele erreicht die Streaming-Plattform Zuschauerzahlen in Milliardenhöhe. Überrascht euch dabei ein Titel? Oder fehlt euch möglicherweise sogar einer, mit dessen Platzierung in der Bestenliste ihr fest gerechnet hättet?