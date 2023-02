Nintendo Switch: Warum der Hersteller jetzt vor dem Standby-Modus warnt

Nintendo Switch: Warum Nintendo nun dazu rt, die Konsole komplett herunterzufahren

Fr diespricht der japanische Hersteller nun eine dringende Warnung aus und erklrt, wann und warum ihr den Handheld-Hybriden dringend komplett ausschalten solltet.Wird die Switch nicht mehr zum Spielen verwendet, versetzt ihr sie blicherweise in ihren Standby-Modus. Doch dieser kann Nintendo zufolge unter gewissen Umstnden brandgefhrlich werden.Bei einem dieser Umstnde handelt es sich um den Fall, dass sich Kondenswasser auf eurer Nintendo Switch bildet. Dies kommt mglicherweise dann vor, wenn sich die Raumtemperatur pltzlich verndert. Entdeckt ihr kleine Trpfchen an eurer Konsole, hnlich wie sie Nintendo in dem Schaubild des Twitter-Posts zeigt, solltet ihr die Konsole dringend vollstndig ausschalten, anstatt ihren Standby-Modus zu nutzen.Seid auch ihr von dem Problem betroffen, solltet ihr nachdem ihr die Switch ausgeschaltet habt, etwas Zeit verstreichen lassen und mithilfe eines warmen Raumes dafr sorgen, dass die Tropfen trocknen. Erst anschlieend knnt ihr Nintendos Handheld-Hybriden wieder bedenkenlos einschalten.Der Grund fr Nintendos eindringliche Warnung ist offensichtlich: Kommt Wasser whrend des Betriebs in die Switch, knnte dies zu einem gefhrlichen Kurzschluss fhren, der eure Konsole dauerfristig auer Gefecht setzen kann., erklren wir euch an anderer Stelle ausfhrlich.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021