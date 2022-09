Cuphead: Kult-Shooter bekommt physische Verkaufsversion

On Cuphead’s 5th anniversary, we’re overjoyed to say: the game is Coming Soon to retail stores everywhere!! It will be available for Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch...including The Delicious Last Course!



Cuphead: DLC ist mit dabei

Cuphead ist ein echter Indie-Hit und hat sich schnell zum absoluten Kultspiel entwickelt. Doch bislang konnten interessierte Gamer den Titel nur als Download bekommen. Das wird sich aber bald ändern.Denn das auf besonders liebevoll gestaltete Sammlerobjekte und limitierte Editionen spezialisierte Label iam8Bit hat eine entsprechende Ankündigung jüngst bei Twitter mitgeteilt. Anlass ist dabei der fünfte Geburtstage des Spiels im einzigartigen Animationsstil:Wie auch unschwer im Tweet zu lesen ist, hat man außerdem The Delicious Last Course für die physische Verkaufsversion bestätigt. Diese soll schon bald für die Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo erscheinen. Auf dem Bild sind Verpackungen der Xbox One, PS4 und Switch abgebildet. Ob vielleicht auch die PS5 und X Box Series X | S bedient werden, ist nicht bekannt.Weitere Details zum Beispiel zum konkreten Umfang der Editionen und etwaige Boni gibt es nicht. Auch ein Verkaufstermin steht noch aus, weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Cuphead erschien 2017 für PC und Xbox One, in den Jahren nach folgten weitere Portierungen.Erst Ende Juni 2022 kam dann der DLC heraus – zu den Gründen für die lange Wartezeit von The Delicious Last Course hat sich das Studio MDHR geäußert. Wer Cuphead aber auch einfach nur ohne nervenaufreibende Bosskämpfe genießen möchte, kann ja in die Netflix-Serie schauen.Letztes aktuelles Video: PlayStation 4 Launch Trailer