Final Fantasy 7 Remake: Intergrade ist für PlayStation 5 veröffentlicht worden

"Zugriff auf FF7R Episode INTERmission, ein Abenteuer exklusiv für die PS5-Konsole, das der beliebten Geschichte von Final Fantasy 7 Remake eine neue Perspektive hinzufügt.

Spieler*innen tauchen wie nie zuvor in die Stadt Midgar ein, mit verbesserten Texturen, besserer Beleuchtung und schöneren Umgebungen im Hintergrund. Zwei Spielmodi stehen zur Auswahl: 'Grafik'-Modus, der Grafiken mit 4K-Auflösung bevorzugt 'Leistung'-Modus, der bevorzugt eine Bildfrequenz von 60 fps beibehält

Mit dem komplett anpassbaren 'Fotomodus' lassen sich wichtige Momente festhalten und teilen.

Mit dem haptischen Feedback des DualSense Wireless-Controllers können Kämpfe noch realistischer erlebt werden. Die adaptiven Trigger kommen bei spannenden Motorradrennen zum Einsatz.

Neue Schwierigkeitsgrade für den 'Klassischen Modus' ermöglichen neue Wege zu spielen.

Dank optimierter Ladezeiten kann man sich noch schneller in die Action stürzen."

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ist für die PlayStation 5 veröffentlicht worden - als Standard Edition für 79,99 Euro und als Digital Deluxe Edition für 99,99 Euro (mit digitalem Artbook und digitalem Mini-Soundtrack). Unser Test befindet sich in Arbeit, wird aber noch etwas Zeit brauchen.Intergrade ist eine grafisch verbesserte und inhaltlich erweiterte Version des Rollenspiel-Remakes aus dem Jahr 2020. Größte Neuerung ist die "FF7R Episode INTERmission".Square Enix: "Darin folgen die Spieler*innen Yuffie Kisaragi und ihrem Partner Sonon Kusakabe auf der gefährlichen Mission, sich in Midgar einzuschleichen. Diese neue Episode bietet Minispiele, neue Gegner, eine neue Beschwörung für Kämpfe und einen spannenden Fotomodus, mit dem Erinnerungen eingefangen und geteilt werden können."Wer Final Fantasy 7 Remake für PlayStation 4 gekauft hat (Einzelhandelsversion oder digitale Version), kann ein kostenloses PS5-Enhancement-Upgrade mit Grafik- und Spielverbesserungen herunterladen. Die neue Episode mit Yuffie ist in diesem kostenlosen PS4-auf-PS5-Upgrade nicht enthalten. Sie kann einzeln dazugekauft werden. Die PS4-Version von Final Fantasy 7 Remake, die PlayStation-Plus-Abonnenten zur Verfügung steht, hat keinen Anspruch auf das digitale PS5-Upgrade.Intergrade-Features (laut Square Enix):Letztes aktuelles Video: Intergrade Final Trailer Deutsch