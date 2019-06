Gran Turismo Sport: Zweites Live-Event startet am Wochenende am Nürburgring parallel zum 24-Stunden-Rennen - 4Players.de

Am kommenden Wochenende startet die zweite Runde der FIA-Certified Gran Turismo Championships im Rahmen des 24-Stunden-Rennens, das parellel am Nürburgring ausgetragen wird.Laut Pressemitteilung kämpfen 55 der besten Fahrer von GT Sport aus 18 Ländern um die Qualifikation ins Weltfinale am Ende des Jahres. Der deutsche Teilnehmer Mikhail Hizal, der bereits in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam machte und am Ende des packenden Finales in Monaco Zweiter beim Nations Cup wurde, mischt ebenfalls wieder mit.Die Rennen kann man entweder live in der Gran Turismo Arena am Nürburgring oder via Stream auf dem offiziellen Youtube-Kanal von GT Sport verfolgen. Darüber hinaus dürfen junge Nachwuchsfahrer unter 18 Jahren auch an Exhibition Races am Sonntag teilnehmen. Hier der gesamte Veranstaltungsplan mit sämtlichen Aktivitäten:14:00 – 15:00 Uhr: Qualifikation für den Nations Cup20:00 – 20:30 Uhr: Qualifikation für die Manufacturer Series12:30 Uhr: “Trackside Talk” mit dem GT-Entwickler Kazunori Yamauchi und Toyota13:00 – 14:00 Uhr: GR Supra GT Cup Exhibition – mit Livestream20:00 – 22:00 Uhr: Manufacturer Series Finale – mit Livestream15:30 Uhr: Rennstart18:00 – 20:00 Uhr: Nations Cup Finale – mit Livestream(offene Rennen für Besucher unter 18 Jahren)ab 9:00 Uhr: Zeitrennen zum Vorausscheid12:00 Uhr: Rennen der FinalistenWir werden übrigens ebenfalls vor Ort sein und die Läufe live am Nürburgring verfolgen. Mehr Infos gibt es außerdem auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: 2019 World Tour 2 - Nuerburgring Teaser Trailer