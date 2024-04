Escape from Tarkov: PvE-Modus wird in Wellen zugänglich gemacht

Nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass die Macher voneine neue Edition veröffentlichten, die 250 Euro Kosten und Zugang zu exklusiven Inhalten bieten soll, war der Aufschrei in der Community groß – besonders nachdem Fans bereits in der Vergangenheit zugesichert wurde, mit dem Kauf einer bestimmten Edition Zugriff auf alle künftigen DLCs des Spiels zu erhalten.Mit einem solch negativen Feedbackjedenfalls wenn man den Worten von Nikita Buyanov, Chief Operations Officer bei Battlestate Games, Glauben schenken möchte. In gewisser Weise rudert das Studio jetzt zurück und macht den Besitzern der Edge of Darkness-Edition (EoD) Zugeständnisse.Diese Edition ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, sollte aber Käufern eigentlich den Zugang zu allen künftigen Inhalten bieten. Dieses Versprechen wardie unter anderem einen exklusiven PvE-Modus beinhalten soll, obsolet geworden. In einem Beitrag im Escape from Tarkov-Subreddit klärte Buyanov die Situation nun auf und sicherte EoD-Besitzern den Zugang zu.Er entschuldigte sich dafür, bei den Fans und der Gaming-Community solch verunsicherte Gefühle hervorgerufen zu haben. „Leider habe ich eine solche Reaktion irgendwie nicht vorhergesehen, habe abergezogen.“ Einige der hauptsächlichen Kritikpunkte adressierte er direkt. „Wir werden den PvE-Modus auch für die Besitzer der EoD-Edition öffnen, allerdings in Wellen, da wirdafür haben. Auch Mod-Support werden wir für diesen Modus hinzufügen.“ Zuvor hatte Buyanov erklärt , dass der PvE-Modus aus Sicht der Entwickler keinen klassischen DLC darstelleAllerdings soll die neue Unheard Edition nicht entfernt werden, als „Option für diejenigen, diewollen“. Wer ein Upgrade von der EoD-Edition ersteht, bekommt dafür 50 Prozent Rabatt. Perks und Items sollen derweil gebalanced werden.Auf Discord war nach der Ankündigung zur neuen Escape from Tarkov-Edition, kritische Worte auf allen Wegen zu verbreiten. Bei Reddit sind dennoch viele negative Reaktionen zu lesen; das vertrauen und Nikita Buyanov und Battlestate Games scheint erschüttert. „'Es tut mir leid, dass ihr so fühlt' ist“, schreibt ZeroPointZero_ und fragt sich, wie die Spieler an die jetzt versprochenen Inhalte glauben sollten. „Jeder der diesen Schwachsinn glaubt, nachdem er [Buyanov] uns drei, vier Jahre lang betrogen hat, ist ein Idiot“, findet Ban3ai harte Worte.