PlayStation Plus: Die April-Neuzugänge für Extra- und Premium-Kunden

Neue Spiele ohne Zusatzkosten für aktive Abonnenten: Ein Konzept, das nicht nur beim Xbox Game Pass oder Amazon Prime Gaming, sondern auch beizum Tragen kommt.Monatlich wird frisches Futter in die virtuelle Bibliothek des Online-Service gespült, das gilt auch für den April. Die jüngste Ankündigung betrifft allerdings nur zahlende Kunden derkönnt ihr eine Reihe neuer Titel erwarten, darunter Strategie- und Simulations-Spaß sowie wilde Klötzchen-Abenteuer.wandern für PlayStation Plus Extra-Abonnenten, also der mittelteuren Kategorie, in Kürze in das virtuell verfügbare Angebot, wie man auf dem offiziellen PlayStation Blog mitteilte.Das erst im April erscheinende, das mit seiner Optik und seinem Metroidvania-Gameplay dem im Januar veröffentlichtendurchaus Konkurrenz machen könnte.findet ihr im Folgenden:Dieses Mal relativ dünn besiedelt ist der Teil der Spiele, diein der Bibliothek landen: Gemeint sind hierund, beide verfügbar auf PlayStation 4 und 5. Das besondere Schmankerl der aktuellen Ankündigung wollen wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten: Extra- und Premium-Abonnenten können allesamtmitloslegen, wenn es an diesem Tag erscheint.Diewurde schon vor einer ganzen Weile angekündigt, im Januar 2023 gab man dann bekannt,fungieren wird. In dem Indie-Titel interagiert ihr auf verschiedenste Weise mit derund müsst clevere Rätsel lösen, um voranzukommen.