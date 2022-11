Stardew Valley: 9 spannende und noch kommende Alternativen zum Farming-Abenteuer

Harvestella

Entwickler: Square Enix

Square Enix Release: 04. November 2022

04. November 2022 Plattformen: PC, Nintendo Switch

PC, Nintendo Switch Multiplayer? Nein

Coral Island

Entwickler: Stairway Games

Stairway Games Release: 11. Oktober 2022 (Early Access auf dem PC), Vollversion voraussichtlich 2023

11. Oktober 2022 (Early Access auf dem PC), Vollversion voraussichtlich 2023 Plattformen: PC, Nintendo Switch

PC, Nintendo Switch Multiplayer? Ja, Online-Koop ist geplant

Roots of Pacha

Entwickler: Soda Den

Soda Den Release: 2023 oder später

2023 oder später Plattformen: PC

PC Multiplayer? Ja, Online-Koop ist geplant

One Lonely Outpost

Entwickler: Freedom Games

Freedom Games Release: März 2023 (Early Access)

März 2023 (Early Access) Plattformen: PC, PS- und Xbox-Support geplant

PC, PS- und Xbox-Support geplant Multiplayer? Ja, Online-Koop ist geplant

Lightyear Frontier

Entwickler: Frame Break

Frame Break Release: Frühjahr 2023 (Early Access)

Frühjahr 2023 (Early Access) Plattformen: PC, Xbox Series X | S

PC, Xbox Series X | S Multiplayer? Ja, Online-Koop ist geplant

Spirittea

Entwickler: Cheesemaster Games

Cheesemaster Games Release: Voraussichtlich 2023

Voraussichtlich 2023 Plattformen: PC, Konsolen

PC, Konsolen Multiplayer? Nein

Super Zoo Story

Entwickler: Super Zoo Story Team

Super Zoo Story Team Release: 2023

2023 Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Multiplayer? Nein

Bloody Hell Hotel

Entwickler: Unfold Games

Unfold Games Release: Voraussichtlich 2023

Voraussichtlich 2023 Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S Multiplayer? Nein

Harvest Island

Entwickler: Yobob

Yobob Release: Frühjahr 2023

Frühjahr 2023 Plattformen: PC

PC Multiplayer? Nein

Spätestens seit Oktober 2021 ist bekannt: Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe ist mit Stardew Valley wirklich fertig. Sein neues Werk Haunted Chocolatier wird noch einige Jahre auf sich warten lassen. Und was macht man als Fan des Solo-Entwicklers in der Zwischenzeit?Natürlich könnte man noch einmal Stardew Valley durchspielen, eventuell sogar mit umfassenden Modifikationen. Oder aber man wirft einen kleinen Blick abseits und voraus, denn das Genre der Farm- und Lebenssimulationen ist so lebendig wie nie zuvor.Wir wollen euch aus diesem Grund 9 Spiele vorstellen, die Fans von Stardew Valley auf jeden Fall einmal im Auge behalten sollten. Eines direkt vorweg: Etablierte Marken wie Harvest Moon, Story of Seasons oder auch Rune Factory und die My Time At-Reihe haben wir bewusst außen vorgelassen. Im Mittelpunkt stehen hier vor allem neue und noch zukünftige Spiele, die sich zum Teil ein Vorbild an der Erfolgsformel von Stardew Valley nehmen. Wobei manche Kandidaten bereits jetzt schon spielbar sind.Mit Harvestella versucht in diesem Jahr Square Enix den Angriff auf Stardew Valley und bleibt vergleichsweise klassisch: Ihr erhaltet eure eigene Farm, legt Felder an, erntet Obst und Gemüse, nehmt Kontakt zu den Dorfbewohnern auf und wagt euch an Kämpfe. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied: Harvestella orientiert sich viel stärker am Fantasy-Szenario.Ihr begegnet unterwegs zum Beispiel Einhörnern, Feen und bösartigen Monster, setzt in Kämpfen auf effektvolle Spezialfähigkeiten und bekommt es mit der mysteriösen Jahreszeit des Todes zu tun. Das sogenannte Silentium sorgt dafür, dass Pflanzen schneller verdorren und Bewohner nicht mehr das Haus verlassen können.Wer bereits Erfahrung mit der Rune Factory-Reihe hat, dem dürften bei Harvestella einige Gemeinsamkeiten auffallen – vor allem hinsichtlich der Optik. Auch Square Enix’ Projekt setzt auf einen 3D-Look, der bunt und verspielt ausfällt und zuweilen an klassische JRPG-Projekte erinnert. Über 1,6 Millionen US Dollar sammelte Entwickler Stairway Games via Kickstarter für die eigene Vision einer Farm-Simulation. Einige Zeit später gesellte sich der Publisher Humble Games dazu, der sich von der Entwicklung begeistert zeigt. Aber was macht Coral Island eigentlich so besonders und erfolgsversprechend?Auf dem ersten Blick ist Coral Island wirklich klassisch: Zwar tauschen die Entwickler das herkömmliche Dorfleben dem Namen gerecht gegen eine Insel, aber auch dort kümmert ihr euch in erster Linie um eure eigene Farm. Ihr baut wieder einmal Obst und Gemüse an, kümmert euch um verschiedene Tiere (in diesem Fall sogar um Pfauen!), geht angeln, sucht nach wertvollen Schätzen in einer Höhle und so weiter.Coral Island legt darüber hinaus ähnlich viel Wert auf soziale Interaktionen wie Stardew Valley. Über 50 verschiedene Charaktere gehen auf der Insel ihren Alltag nach und mit 20 von ihnen könnt ihr sogar optional eine Beziehung eingehen. Wenn alles gut geht, dann könnt ihr mit eurer großen Liebe sogar zusammenziehen und ein neues Kapitel aufschlagen.Klingt alles bisher sehr nach Stardew Valley, nur mit einem leicht veränderten Szenario? Definitiv und das dürfte wohl neben dem charmanten und wie aus einem Guss wirkenden 3D-Look auch einer der Gründe sein, warum Coral Island so heiß erwartet wird. Es muss schließlich nicht immer der nächste große Innovationssprung sein, wenn man sich stattdessen auf wesentliche Stärken besinnt.PC-Spieler können übrigens frohlocken, denn seit dem 11. Oktober ist Coral Island bereits als Early Access-Version auf Steam und im Game Pass spielbar.Ob Insel oder kleines Dorf: Die ewig gleichen Szenarien von Farm-Simulationen langweilen euch? Dann ist eventuell Roots of Pacha etwas für euch, denn hier kümmert ihr euch gleich um das Schicksal eines ganzen Urzeit-Clans.Nach langer Zeit in der Wildnis wird es schließlich Zeit für die Menschen, sich niederzulassen. Es gilt erste Gebäude zu errichten, Felder anzulegen, die nähere Umgebung zu erkunden und sich teilweise auch mit Tieren anzufreunden, anstatt sie nur zu jagen. Nach und nach dürft ihr auch neue Technologien freischalten: Verbesserte Werkzeuge, die Grundzüge der Metallverarbeitung, erste Sonnenuhren, Möglichkeiten zur längeren Haltbarkeit von Nahrungsmitteln und viele weitere Dinge.Das Ziel ist dabei immer die Weiterentwicklung des gesamten Dorfes und nicht nur der eigenen kleinen Farm. Seid ihr besonders erfolgreich, könnt ihr sogar die Mitglieder anderer Clans in der Nähe überzeugen, sich euch anzuschließen. Damit grenzt sich Roots of Pacha angenehm von der Konkurrenz ab, obwohl die Spielmechaniken selbst dem gewohnten Prinzip treu bleiben.Roots of Pacha kann übrigens via Steam mithilfe einer Demo schon ausprobiert werden.In One Lonely Outpost seid ihr zu Beginn alleine: Mit eurem Weltraum-Wohnmobil landet ihr auf einem kargen Planeten, der nur darauf wartet, von euch beackert zu werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch in dieser Farmsimulation geht es erst einmal darum, Felder anzulegen. Allerdings gibt es direkt einen Unterschied: Ihr entscheidet, ob ihr einen natürlichen Bio-Anbau wagt oder einen synthetischen Ansatz inklusive Gentechnik verfolgt.Ob Robo-Kühe und genmodifizierte Gemüsesorten einen entscheidenden Einfluss haben, steht noch auf einem anderen Blatt. Wichtig ist nur, dass ihr stets hohe Qualität liefert, um entsprechend erste Kolonisten auf euren Planeten zu locken. Das ist für euch von Relevanz, denn dadurch erhaltet ihr Zugang zu neuer Forschung und anderen Diensten. Zudem müsst ihr nicht für immer und ewig einsam auf eurem Planeten hausen, sondern bekommt im Laufe der Zeit auch etwas Gesellschaft.Natürlich gibt es neben dem Anbau von Nahrungsmitteln noch anderen Zeitvertreib: Ihr könnt Alienruinen erkunden, im Weltall nach seltenen Ressourcen Ausschau halten oder gemütlich Angeln. Schließlich kann so ein Tag in der Kolonie recht lang sein.Bleiben wir bei fremden Alien-Planeten, aber wechseln einmal komplett die Perspektive: In Lightyear Frontier erlebt ihr alles aus der Third- und First-Person-Sicht - und zwar in Form eines Mechs. Mit dem landet ihr zu Beginn auf einem euch unbekannten Planeten und fangt direkt damit an, einen Bauernhof aufzubauen. Allerdings solltet ihr zuvor erst einmal Samen finden, denn längst nicht jede Gemüse- und Obstsorte lässt sich einfach so züchten.Nebenbei könnt ihr die heimischen Spezies domestizieren, verschiedene Ruinen erkunden und mit erwirtschafteten Credits den eigenen Hof weiter ausbauen. Dabei verfolgen die Entwickler vom Studio Frame Break einen wichtigen Ansatz: Lightyear Frontier soll eine friedliche Spielerfahrung werden. Kämpfe gibt es hier ebenso wenig wie Survival-Elemente in Form von Hunger oder Durst.Das heißt aber nicht, dass jeglicher Anspruch verloren geht. Denn je nachdem wie ihr euch auf dem Planeten ausbreitet, kann es dazu führen, dass Rohstoffe knapp werden. Dann finden die vor Ort lebenden Tiere eure Farm besonders reizvoll und zerstören eure bis dato gut funktionierende Wirtschaft.Sich ständig nur um einen Bauernhof und Tiere zu kümmern, langweilt euch? Wie wäre es stattdessen mit einem Badehaus und Geistern? Genau das erwartet euch in Spirittea , wo es eure Aufgabe ist, in einer Bergstadt Frieden zu stiften. Denn die Bewohner vor Ort haben eines Tages damit begonnen, keine Opfergaben mehr zu bringen, was die Geister vor Ort erzürnte.Um die Geister zu beruhigen, müsst ihr ein mystisches Badehaus auf Vordermann bringen. Es gilt für frische Handtücher zu sorgen, vielfältige Nahrung anzubieten, Holz zu hacken und darauf aufzupassen, dass die Geister auch stets zufrieden sind. Bringt ihr einen Geist ins falsche Bad, dann sorgt das für Verärgerung und für weniger Einnahmen.Spielbare Demo: Falls ihr richtig Lust auf Spirittea habt, dann könnt ihr bereits jetzt eine kostenlose Demoversion via Steam spielen. Die ermöglicht euch einen ersten Blick darauf zu werfen, wie eines Tages euer Badehaus aussehen könnte.Wem ein Bauernhof nicht reicht, der kann sich in Super Zoo Story gleich einen ganzen Zoo aufbauen. Anders als in Planet Zoo erwartet euch jedoch keine halbwegs realistische Managementsimulation, stattdessen wird sich Super Zoo Story in etwa so spielen wie Stardew Valley.Als Spieler erbt ihr dieses Mal jedoch keinen Bauernhof, sondern passenderweise gleich einen ganzen Zoo von eurem Vater. Eure Aufgabe ist es nun, diesen wieder auf Vordermann zu bringen. Ihr müsst entsprechende Gehege anlegen, Tiere heranschaffen, euch um diese kümmern und könnt sogar ein wenig in die Evolution eingreifen. Mithilfe von Dino-DNA könnt ihr im Laufe des Spiels die Urzeitlebewesen zurück bringen.Hinzu kommen die klassischen Features eines solchen Spiels, wie das Erkunden der Umgebung und das Pflegen von Beziehungen. Schließlich will man vielleicht auch als Zoo-Direktor irgendwann seine eigene Familie gründen.Einer der skurilsten Alternativen in dieser Liste ist Bloody Hell Hotel von den Darq -Entwicklern. In diesem 3D-Abenteuer erwacht ihr als Vampir nach einem sehr langen Schlaf in eurem Schloss und der Putzdienst war wohl schon länger nicht mehr da. Jetzt liegt es an euch, alles auf Hochglanz zu polieren und in ein prächtiges Hotel zu verwandeln.Dementsprechend richtet ihr schicke Zimmer ein, baut Nahrungsmittel für die eigene Küche an, sucht nach Angestellten und passt auf, dass aus dem Keller nichts Böses ausbricht. Der große Clou steckt in der Natur eures Alter Ego: Als Vampir müsst ihr schließlich regelmäßig Blut trinken. Also gilt es, hin und wieder ein paar harmlose Gäste zu entführen und sie zu beißen. Außerdem stand auf der Speisekarte nie so genau, woher eigentlich das Fleisch stammt...Harvest Island ist wiederum ein ganz klassisches Spiel im Stil von Stardew Valley, welches rein spielerisch auch gar keine großen Innovationen verspricht. Stattdessen kümmert ihr euch ein weiteres Mal auf einen Bauernhof um Pflanzen und Tiere, sammelt Gegenstände in der Umgebung ein, geht angeln und erkundet dunkle Höhlen.Lediglich in zwei Merkmalen sticht Harvest Island hervor: Zum einen seid ihr ausnahmsweise nicht die gesamte Zeit allein unterwegs. Stattdessen wird euer Charakter von seiner kleinen Schwester begleitet und der eigene Vater lebt auch noch. Zum anderen erinnert der grafische Stil ein Stück weit an Rollenspiele der frühen Konsolenzeit.Auch zu Harvest Island gibt es bereits auf Steam eine kostenlose Demoversion, die interessierte Spieler ausprobieren können.