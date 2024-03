Stardew Valley: Update 1.6 soll "fertig, fehlerfrei und auf allen Plattformen verfügbar" sein, ehe es mit Haunted Chocolatier weitergeht





I am eager to get back to work on it. But I have to see Stardew 1.6 settled, bug-free and out to all platforms first



— ConcernedApe (@ConcernedApe) March 23, 2024

-Entwickler Eric Barone, der den meisten eher unter seinem Aliasbekannt sein dürfte, verrät jüngst, dass er sich erst einmal auf das kürzlich erschienenekonzentrieren möchte, bis eben jenes „beständig“ auf allen Plattformen läuft.Dafür lässt er es in kommender Zeit mit seinem bevorstehenden Projekt, das den Namentragen soll, etwas ruhiger angehen. Die Arbeit an seinem nächsten Videospiel liegen nun schondes Stardew Valley-Updates im vergangenenbrach.Zwar erschien Update 1.6 bereits in der vergangenen Woche für dievon Stardew Valley, dennoch musste Barone seitdem bereits an der einen oder anderen Stelle noch einmal Hand anlegen und für das nötigesorgen. So unternahm er bereits erste Fehlerkorrekturen mit den1.6.1 und 1.6.2, während Version 1.6.3 sich ebenfalls auf dem Weg befindet. Auf die Konsolenversionen warten Fans darüber hinaus ebenfalls weiterhin.In einer Antwort auf einen Twitter-Beitrag gab der Solo-Entwickler nun aber auch einzu Haunted Chocolatier: „Ich kann es kaum erwarten, wieder daran zu arbeiten. Aber ich muss erst sehen, dass Stardew 1.6 fertig, fehlerfrei und auf allen Plattformen verfügbar ist.“, stellt er unmissverständlich klar.Wo diedes Entwicklers, der trotz des riesigen Erfolgs seiner äußerst beliebten Farmlife-Simulation auch weiterhin als einsamer Wolf durch die weite Welt der Videospiele streift, liegen, ist also zweifelsohne klar. Auch Haunted Chocolatier bleibt demnach einvon ConcernedApe, weswegen es noch eine ganze Weile dauern dürfte, ehe wir Hand an das fertige Spiel legen dürfen.Das letzte Mal, dass wir etwas von Barones nächstem Projekt hörten, liegt bereits etwas länger zurück: Im, ohne dabei viel näher auf den Inhalt einzugehen.wurdeLetztes aktuelles Video: Multiplayer Update Trailer Release Date