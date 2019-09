Borderlands 3: Cinematic Trailer zum baldigen Verkaufsstart: Let's Make Some Mayhem - 4Players.de

Während die ersten Tests/Reviews zu Borderlands 3 langsam eintrudeln (Übersichten bei Metacritic und OpenCritic ) und besonders bei Polygon.com auf die ziemlich unfertig wirkende Testversion mit Bugs und Co. hingewiesen wird, wollen Gearbox Software und 2K Games mit dem folgenden Trailer auf den Wahnsinn in dem Actionspiel einstimmen.Der Shooter-Looter wird am 13. September 2019 um 00:00 Uhr (CEST / MESZ) auf PlayStation 4 und Xbox One freigeschaltet. Eine Stunde später sind die PC-Spieler dran: Um 01:00 Uhr geht es am 13. September 2019 los. Der Preload der Daten soll etwa 48 Stunden vorher als Download zur Verfügung stehen. Auch im Epic Games Store auf PC soll die Preload-Funktion geboten werden. Bisher war dieses Feature in der epischen Store-Baustelle nicht möglich.Letztes aktuelles Video: Cinematic Launch Trailer