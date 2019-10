Death Stranding: "World Tour" vor Verkaufsstart angekündigt; Event in Berlin geplant - 4Players.de

#DeathStranding World Tour. Starting from Paris on 10/30, we will have an event in London, Berlin, NY, SF, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei, and Seoul! Looking forward to connecting with all the fans, together with Hideo Kojima! (details will be announced later for the tour) pic.twitter.com/XoazMuYPcs



Kojima Productions hat via Twitter die "Death Stranding World Tour" angekündigt. Die "World Tour" wird am 30. Oktober in Paris beginnen. Danach sind Events in London, Berlin, New York, San Francisco, Tokio, Osaka, Singapur, Taipeh und Seoul geplant. Hideo Kojima soll ebenfalls dabei sein. Weitere Details werden erst später bekannt gegeben.Death Stranding wird am 8. November 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Das Szenario des Open-World-Action-Adventures mit Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner wird folgendermaßen umrissen: "In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der Gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Porter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren."Letztes aktuelles Video: Promotional Trailer The Drop