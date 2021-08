Death Stranding: Norman Reedus erwähnt Verhandlungen über einen Nachfolger

Der Director's Cut von Death Stranding ( ab 16,95€ bei kaufen ) , der am 24. September für die PlayStation 5 erscheint, könnte noch nicht das Ende des außergewöhnlichen "Walking-Simulators" von Hideo Kojima markieren. Denn wie Eurogamer.net mit Verweis auf einen Beitrag bei AdoroCinema meldet, plauderte Protagonist und Walking-Dead-Star Norman Reedus über einen möglichen Nachfolger zu unserem Spiel des Jahres 2019 Demnach gibt es derzeit offenbar Verhandlungen zwischen Kojima Productions und Partnern, ob das Endzeit-Abenteuer eine Fortsetzung spendiert bekommt. Reedus scheint sich dagegen schon recht sicher zu sein, sofern die Übersetzung des auf Portugiesisch verfassten Artikels korrekt ist. Demnach soll er im Rahmen einer Fragerunde zu The Walking Dead auf Nachfrage gesagt haben: "Ich denke, wir machen ein zweites Death Stranding. [Death Stranding 2] befindet sich gerade in Verhandlungen. Von daher...yay!", so der Mime.Offiziell gibt es bislang aber noch keine Ankündigung oder konkrete Hinweise. Von daher handelt es sich höchstens um Gerüchte. Genauso wenig weiß man, was das nächste Projekt von Hideo Kojima sein wird, der zuletzt mit Microsoft bzw. Xbox in Verbindung gebracht wurde . Doch bereits in unserem Interview von 2019 machte der Metal-Gear-Schöpfer deutlich, dass er sich noch weitere Inhalte und Geschichten im Universum von Death Stranding vorstellen kann.Letztes aktuelles Video: Directors Cut Preview Trailer