facebook: Rift 2 wurde laut Oculus-Gründer kurz vorm Start eingestellt; Rift S technisch deutlich schlechter

"Was für eine Enttäuschung. Stellt euch eine Welt vor, in der Rift 2 nicht kurz vorm Produktionsstart abgesagt wurde, und dann noch einmal abgesagt wurde - zugunsten einer umgelabelten Lenovo-Hardware..."





What a bummer. Imagining a world where Rift 2 was not cancelled shortly before going into production and then cancelled again in favor of a much lower spec Lenovo rebadge...https://t.co/4bsWOoPbTp



— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) April 6, 2021

Auch ein TechCrunch-Report habe 2018 die Einstellung einer Rift 2 (Codename "Caspar") erwähnt, was zum Weggang des Oculus-CEO Brendan Iribe geführt habe. Das Buch "The History of the Future" von Console-Wars-Autor Blake Harris habe zudem zwei weitere eingestellte Prototypen erwähnt ("Tuzi", "Venice"). Genauere technische Daten zur eingestellten Rift 2 nennt Luckey leider nicht.