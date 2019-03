Metro Exodus: Ranger-Update u.a. mit New Game Plus ab sofort verfügbar - 4Players.de

Deep Silver und 4A Games haben das kostenlose Ranger-Update für den Endzeit-Shooter Metro Exodus veröffentlicht. Es umfasst u.a. neue Funktionen, diverse Optimierungen und soll auch den einen oder anderen Bug aus der Welt schaffen.So steht mittlerweile eine Option für New Game Plus zur Verfügung, in dem man Artjoms Abenteuer mit bereits vorhandener Ausrüstung in Angriff nehmen und sich mit diversen Variablen eine eigene Herausforderung erstellen darf. Zudem darf man optional auch Entwicklerkommentaren lauschen. Sammler freuen sich außerdem auf zusätzliche Achievements und Trophäen.Darüber hinaus haben die Entwickler auch weiter an der Steuerung geschraubt, wodurch nach eigenen Angaben die Sensibilität, der Zielassistent und die "tote Zone" verbessert wurden. Auch hat man plattformspezifische Optimierungen vorgenommen, darunter eine Unterstützung von Maus und Tastatur auf der Xbox One. In der Pressemitteilung heißt es:"Beispielsweise wurde für Xbox One die Unterstützung von Maus und Tastatur eingebunden. PC Spieler können sich neben weiteren Neuerungen auf eine optimierte Unterstützung von RTX und DLSS freuen, während Spieler auf der PS4 im Rahmen weiterer Veränderungen auch die gewünschte Unterstützung der DualShock Controller-Beleuchtung erhalten."Eine Übersicht zu den kompletten Patch Notes gibt es hier Letztes aktuelles Video: Video-Epilog