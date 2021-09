MechWarrior 5: Mercenaries: Story-Erweiterung "Legend of the Kestrel Lancers" und nächstes Update

Die Erweiterung "Legend of the Kestrel Lancers" für MechWarrior 5: Mercenaries ab 26,99€ bei kaufen ) sowie ein größeres Update für das Basisspiel werden am 23. September 2021 für Xbox-Konsolen, PS4, PS5 und PC (Steam, GOG.com und Epic Games Store) erscheinen."Die Erweiterung Legend of the Kestrel Lancers weicht von der Sandbox-Struktur früherer Kampagnen ab und bietet einen stärkeren Story-Fokus als zuvor. Die Geschichte spielt sich während des 'Vierten Erbfolgekriegs' ab und behandelt einen der berühmtesten Konflikte der BattleTech-Geschichte. In 14 Missionen und sieben 'Battle Quests' wird diese Auseinandersetzung auf individuell gestalteten Schlachtfeldern ausgetragen. Außerdem wurde die urbane Kriegsführung mit Megastädten erweitert, die alle bisherigen Stadtzentren in MechWarrior 5: Mercenaries in den Schatten stellen. Darüber hinaus können sich die Spieler auf zusätzliche intensive Kriegs-Szenarien freuen, in denen sie sich als Mitglied einer Einheit turmhoher Mechs in die Schlacht stürzen. Dazu kommen über 20 neue Mech-Varianten, neue Dschungel- und Tourmaline-Wüsten-Biome und eine Vielzahl an prozedural generierten Missionen, welche die nächste Evolutionsstufe der Mech-Kriegsführung einläuten", schreibt Entwickler Piranha Games.Das kostenlose Update wird die Mechs mit Möglichkeiten zum Nahkampf erweitern. Außerdem wird man während einer Mission zwischen den KI-gesteuerten "Lance Mechs" wechseln können.MechWarrior 5: Mercenaries - Legend of the Kestrel Lancers wird von Piranha Games entwickelt und gemeinsam mit Sold Out, beides Unternehmen der EG7-Gruppe, am 23. September 2021 für alle Xbox-Konsolen, PS4, PS5, auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store veröffentlicht. Im November soll eine physische Fassung von MechWarrior 5: Mercenaries im Box-Set für Xbox und PlayStation erscheinen.Letztes aktuelles Video: Legend of the Kestrel Lancers Expansion Pack Features